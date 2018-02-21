Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu, giydiği Osmanlı kostümüyle dikkatleri üzerinde topladı. Sönmezer, kostümün verdiği havayla Osmanlı sultanlarına hayranlığını da dile getirdi. III. Murat ve Safiye Sultan’ın büyük kızı Hümaşah Sultan’ın hayatını okuduğunu vurgulayan Sönmezer “Sahnede kendimi Hümaşah Sultan gibi hissettim” dedi.