Ünlü oyuncu, giydiği Osmanlı kostümüyle dikkatleri üzerinde topladı. Sönmezer, kostümün verdiği havayla Osmanlı sultanlarına hayranlığını da dile getirdi. III. Murat ve Safiye Sultan’ın büyük kızı Hümaşah Sultan’ın hayatını okuduğunu vurgulayan Sönmezer “Sahnede kendimi Hümaşah Sultan gibi hissettim” dedi.
Hümaşah Sultan sahnede!
21.02.2018 - 03:20 | Son Güncelleme: 21.02.2018 - 03:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Oyuncu Esra Sönmezer, özel bir gecede sunucu olarak sahneye çıktı.
Etiketler : Hümaşah Sultan,esra sönmezer,
545212 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/545212.aspx
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