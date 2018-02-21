Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Annesi Yasemin Adalı, oğluna verdiği isimle herkesi hem duygulandırdı ve hem de takdir topladı. En son Çocuklar Duymasın’da rol alan ünlü sunucu ve oyuncunun büyük sabırsızlıkla beklediği oğluna ‘Asil Vatan Şaşmaz’ adı verildi. 43 yaşında hayatını kaybeden sunucu, daha önce verdiği bir röportajda, “Baba olmayı çok istiyorum” açıklaması yapmıştı. Önceki gün hayata, babası olmadan ‘merhaba’ diyen bebeğin annesi Yasemin Adalı, kurduğu dekorasyon şirketinde; proje, tasarım, dekorasyon ve onarım-restorasyon işlerini yürütmeye devam ediyor.