Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur'un 26 Şubat Pazartesi yayınlanacak olan 18. bölümünden sürpriz bir sahne yayınlandı. Ay Yapım tepkiler sonrasında, Çukur'un anti kahramanı Emrah'a azarladığı trafik polisinden özür dileme sahnesi yayınladı.

"HARİTADAN KENDİNE YER BEĞEN" DEMİŞTİ

Çukur'da büyük tepki çeken Alperen Duymaz'ın canlandırdığı Emrah Amir karakteri, kendisini durdurduğu için bağırdığı ve "Haritadan kendine yer beğen" dediği trafik polisinin yanına tekrar giderek özür diledi.

"BEN EŞEKLİK YAPTIM, AFFET"

"Ben eşeklik yaptım, affet. Digor dünyanın en güzel yeri" diyen Komiser Emrah, trafik polisinin gönlünü almaya çalıştı.