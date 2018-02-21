Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jet Sosyete yeni bölüm ve Jet Sosyete fragman izle gibi aradıklarınıza bu haberden ulaşabilirsiniz. Gülse Birsel'in yazdığı Jet Sosyete dizisi seyircisiyle buluştu. Kanal D ekranlarından yayına gireceği konuşulan Jet Sosyete, Star TV'de yayın hayatına başladı. Gülse Birsel'in dizisi Jet Sosyete'yi milyonlar heyecan içerisinde bekliyordu. İlk bölümünde bazı kesimler tarafından beğenilen, bazı eleştirmenler tarafından da beğenilmeyen Jet Sosyete, listeye 3. sıradan giriş yaparak birçok iddialı rakibini geride bıraktı. Jet Sosyete tüm bölümleri, Jet Sosyete yeni fragmanı burada yer alıyor.

Geçim sıkıntısı yaşayan bir ailenin jet hızıyla sosyeteye dâhil olmasıyla başlayan hikaye, pazar akşamları seyirciyi ekran karşısına kilitleyeceğe benziyor. Teksil şirketinin sahibi Cengiz Özpamuk, oğlu Ozan'a kızar ve şirketin getir-götür işleri ile uğraşan Yaşar'a genel müdürlüğü devreder. Genel müdür olunca genel müdür lojmanına taşınan Yaşar ve ailesi, kendilerini bir anda jet sosyete içerisinde bulur. Gülse Birsel, Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Ayşenil Şamlıoğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Aslı Bekiroğlu, Tuğba Çom, Deniz Cengiz, Ecen Uzun ve Emre Taştekin'in roj aldığı Jet Sosyete dizisi, pazar günlerinin talep edilen komedi dizisi haline geleceği konuşuluyor. Jet Sosyete Star TV ekranlarından seyircisiyle buluşuyor. Jet Sosyete yeni bölümü, fragamanı ise burada yer alıyor.

Jet Sosyete bölümleri ve fragmanı için tıklayın

KONUSU: Özpamuk Tekstil'in getir-götür sorumlusu Yaşar Yüksel karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul'un bir gecekondu semtinde kıt kanaat yaşayan bir aile babasıdır. Çalıştığı şirketin sahibi Cengiz Özpamuk çapkın oğlu Ozan'ı karıştığı bir skandal sonrası genel müdürlükten alır ve inadına yerine Yaşar'ı getirir. Üstelik Yaşar ailesi ile birlikte Jetset Konakları'ndaki genel müdür villasına taşınabilecektir. Ozan ise babası, babaannesi Zahide ve üvey annesi Gizem'in sürekli gerilim yaşadığı yan evdeki gençlik odasına geri dönmek zorunda kalır.

Ailesi sınıf atlama ve sosyeteye ayak uydurma heyecanına düşmüşken; Yaşar'ı ise şirketin şu ana kadar hiç çıkmadığı üst katında, moda ve tasarım dünyasının göbeğinde herkesin saygısını kazanması gereken zor bir dönem beklemektedir.

OYUNCU KADROSU VE YÖNETMENİ: Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz ve Ecem Uzun'un oyuncu kadrosunda yer aldığı dizi, BKM yapımcılığında; yönetmen Hakan Algül tarafından çekiliyor.

KİM KİMDİR?

Jet Sosyete dizisi bu akşam başlıyor. Gülse Birsel’in yeni dizisi Jet Sosyete oyuncuları kimdir sizler için derledik. İşte Jet Sosyete oyuncu kadrosu…

YAŞAR YÜKSEL / ÇAĞLAR ÇORUMLU

Özpamuk Tekstil'in getir-götür sorumlusu Yaşar Usta karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul'un bir gecekondu semtinde kıt kanaat yaşayan bir aile babası. Rutin ve küçük dünyası beklenmedik şekilde şirketin genel müdürü olarak atanmasıyla tamamen değişecek.

SAFİYE YÜKSEL / DERYA KARADAŞ

Yaşar Usta'nın meraklı, fıkır fıkır, herşeye hakim, uyanık, herkesin nabzına göre şerbet vermeyi bilen eşi Safiye kocasının genel müdürlüğü ile jet hızıyla sosyeteye giriş yapacak; özellikle patronun eşi Gizem ile kuracağı yakınlık ile cemiyet hayatına hızla uyum sağlayacak.

CENGİZ ÖZPAMUK / CENGİZ BOZKURT

80'lerde pasajlarda kaçak kot satarak başladığı ticaret hayatını Özpamuk Tekstil'i kurarak taçlandıran Cengiz Bey, annesi Zahide Hanım, ilk eşinden olan oğlu Ozan ve eski bir manken olan ikinci eşi Gizem ile Jetset Konaklarında yaşamakta.

GİZEM ÖZPAMUK / GÜLSE BİRSEL

Kendisini bir “moda ikonası” olarak gören 90'ların magazinel mankeni Gizem Hanım cemiyet hayatının hep şık, hep modaya uygun, ama hep süslü, hep abartılı simalarından biri. Eşine ve ama özellikle de üvey oğlu Ozan'a düşkünlüğü pek meşhur.

GÜNDÜZ ŞAHİN / BARTU KÜÇÜKÇAĞLAYAN

Yaşar'ın kayınbiraderi Gündüz; isminin aksine biraz agresif, sinirli, tekinsiz ama delikanlılık raconu olan bir genç. Hiçbir işte dikiş tutturamıyor; sakat işlere girme potansiyeli olan biri olmasına rağmen kendi içinde bir ahlak ve delikanlılık anlayışı var. Mafya ile başı dertte olan Gündüz için jet sosyete tamamen yabancısı olduğu bir ortam.

OZAN ÖZPAMUK / SARP APAK

Cengiz Bey'in çapkın, neşeli, enerjik, kendini beğenmiş, sorumsuz oğlu Ozan aynı zamanda şirketin genel müdürü. Ünlü tekstil imparatoru Çıkrıkçıoğlu ailesinin büyük kızı İlayda ile nişanlı olmasına rağmen hızlı hayatına dur demeyen Ozan babası tarafından bir anda genel müdürlükten alınıp; üstelik bir de baba evindeki ergen odasına taşınmak zorunda bırakılacak.

ZAHİDE ÖZPAMUK / AYŞENİL ŞAMLIOĞLU

Özpamuk ailesinin biraz huysuz, biraz sonradan görme babaannesi Zahide Hanım dizilerden özendiği karizmatik, baskın karakterli hanımağalar gibi olma peşinde. Evde herşeye karışan, bir türlü tasvir etmediği gelini Gizem'e hayatı zindan etmeye çalışan Zahide Hanım'ın en büyük aşkı ise torunu Ozan. Yan villaya taşınan Yüksel ailesinden oldukça rahatsız; o sebeple sürekli olarak oğlu Cengiz'i bu kararından caydırmaya çalışacak.

PELİN SONER/ HASİBE EREN

Özpamuk Tekstil'in pazarlama, sosyal medya ve halkla ilişkilerinden sorumlu Pelin sosyetik olmanın gereklilikleri, moda sektörünün, lansmanların, cemiyet hayatının hızlı temposuna yetişmek içinde günde 14 saat koşuşturan bir insta fenomeni. Kendisini Özpamuk Tekstil genel müdürlüğü için biçilmiş kaftan görüyor.

TONGUÇ (TONY) PEHLİVAN / ENİS ARIKAN

Moda sektörüne, alışverişe, iyi hayata, lükse, ünlülerle vakit geçirmeye bayılan; tatlı dilli, esprili ama bir o kadar da entrikacı ve dedikodu seven Tony Özpamuk Tekstil'in baş tasarımcısı. Kariyerinde yükselmek için entrikaya başvurmaktan, insanları birbirine düşürmekten hiç kaçınmıyor.

TALİP / ŞAHİN IRMAK

Mahalledeki ocakbaşının sahibi Talip aynı zamanda Özpamuk Tekstil'in çay ocağını işletmekte. Kendisini bir çalışkanlık abidesi ve başarı hikayesi gören; kendi çapında zengin ve başarılı olmanın formülünü bilen ve sürekli olarak bunu dillendiren bir mahalle delikanlısı. Yaşar'ın şirketten hem mesai arkadaşı ama bir yandan da ona ocakbaşında iş teklif edecek kadar girişimci ruhlu. MELİKE ŞAHİN / ASLI BEKİROĞLU







Yakın zamanda ablası Safiye ve eniştesi Yaşar'ın yanına taşınan Melike kendi güzelliğinin farkında olmayan, aşırı gerçekçi, dobra hatta kimi zaman patavatsızlığı ile ailenin diğer fertlerinden oldukça farklı bir kasaba kızı. En büyük ilgi alanlarından biri tarımla uğraşmak olan Melike'nin yolu daha JetSet konaklarına taşındıkları ilk gün Ozan ile kesişecek.

YILDIZ YÜKSEL / TUĞBA ÇOM

Yaşar ile Safiye'nin kızları Yıldız liseden zar zor mezun olmuş, üniversiteye hazırlanan ama aklı fikri asla derslerde olmayan bir genç kız. En büyük derdi kıyafet almak, güzelleşmek, modaya uymak, gezmek ve zengin bir koca bulmak. Her genç ve eli yüzü düzgün erkeğe potansiyel sevgili olarak bakan Yıldız için jet sosyete ortamı tam bir cennet.



İLAYDA ÇIKRIKÇIOĞLU / DENİZ CENGİZ



