Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur dizisi son bölüm 'İdris Baba Vartolu karşılaşması' ve 'Selim öldü mü' en çok aratılanlardan oldu. Bu sahneler 'Çukur final yapacak' iddiasını yeniden gündeme getirdi. Peki Çukur dizisi ne zaman final yapacak? Çukur final bölümü ne zaman sorusunun cevabı, Çukur dizisi son bölüm İdris, Selim, Yamaç ve Vartolu hakkındaki tüm detaylar haberimizde...



Kanalların dizi temposuna ayak uydurmak zor. Gün geçmiyor ki diziler hakkında 'final yaptı', 'yayından kaldırılıyor', 'reytinglere kurban gitti' haberleri görmeyelim. Durum öyle bir hal aldı ki hangi dizi ne zaman başladı, ne zaman bitti, konusu bile belli olmadan başlamış ve bitmiş oluyor.

Ayrıca hızlı dizi tüketen Türk izleyicisi bu gidişatın faktörlerinden biri. Senaryo basit veya karmaşık olunca seyirci dayanamıyor ve zaplayıp dizinin biletini kesmiş oluyor.





ÇUKUR FİNAL YAPACAK MI?



Bilindiği gibi Show TV kısa bir süre önce büyük umutlarla başlayan fakat bekleneni veremeyen 'Yuvamdaki Düşman' dizisini apar topar bitime kararı almıştı. Show TV'nin şimdi bir diziyi daha bitireceği iddia ediliyor. Peki Show TV'nin bitireceği iddia edilen bu dizi hangisi? Büyük umutlarla başlayan ve bunun karşılığını reytinglerin zirvesinde yer alarak veren bu dizi yıl sonu final yapabilir.





ÇUKUR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Ancak konuşulmaya başlayan bu iddia fenomen dizinin hayranlarını soke edecek. Geçen yıl İçerde dizisi gibi bu yıl sonu da Çukur dizisinin final yapacağı söyleniyor. Peki Çukur gerçekten final yapacak mı? Kısa bir süre önce Çukur'un final yapacağı iddia edilmiş ancak dedikodular uzun sürmemişti. Önümüzdeki günlerde Çukur'un akıbetini göreceğiz...





ÇUKUR SON BÖLÜMDE HEYECAN FIRTINASI!



Çukur'un 19. yeni bölüm fragmanında birçok soru cevap buluyor. Bir kardeş daha hayatını kaybedecek mi? Selim'in yaşam mücadelesi verdiği Çukur yeni bölüm fragmanında, İdris Baba'nın sözleri çok sert olacak.

Kardeşi Yamaç’ın önüne atlayarak kurşunlara hedef olan Selim, hayata tutunma sabaşı vermektedir. Koçovalılar, bu olay karşısında derin yara alırken, mazi peşlerini bırakmayacaktır. Emrah’ın gelmesiyle hayatının en zor döneminden geçen Sena, İzmir’den sürprizle dönecek ve işlerin seyri tamamen değişecektir. Selimölecek mi sorusu büyük merak uyandırırken Vartolu-Yamaç yüzleşmesi her ikisini de derinden sarsacaktır. Öfke ve hüznü arada yaşayan Vartolu için gerçek yüzleşme ise ona gerçek ismiyle, 'Salih’le' hitap eden İdris ile olacaktır. Nefeslerin tutulacağı bölümde pek çok soru cevap bulacak.





İDRİS BABA VE VORTOLU'NUN BÜYÜK YÜZLEŞMESİ!

Yeni bölümde İdris Baba ve Vartolu Sadettin ilk kez karşı karşıya gelecek. Yeni bölüm için meraklanan izleyici neler olacağını sabırsızlıkla bekliyor. ÇUKUR SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?



Çukur’un son yayınlanan 18. bölümünde Emrah amirin Çukur’a gelmesiyle Koçovalılar yeni bir düşman edinmişti. İdris Baba bu büyük tehlikeden sıtrılmaya çalışırken, Yamaç ise bu yeni düşmanı tanımaya başlayacaktır. Ağabeyi olan Emrah amir en çok Sena’yı etkileyecektir. Sena mazi korkusuyla yüzleşirken, Selim’in kurşunların önüne atlayarak Yamaç'a siper olması taşları bir kez daha yerinden oynatacaktır. Bu arada İdris Koçovalı ise hayatının en büyük sürprizini ve pişmanlığını yaşayacaktır.





