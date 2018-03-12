Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur 20. bölüm ardından Çukur 21. bölümden ilk sahne geldi. Show Tv ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Çukur dizisi bu hafta da nefes kesti. Yayınlandığı her bölümde yeni heyecanlarla gelen dizinin son bölümünde neler yaşandı? Çukur 20.son bölüm izlemek için haberimize bakabilirsiniz. Yaşanan heyecanlı dakikalardan sonra dizinin final bölümünde Çukur yeni bölüm ilk sahne yayınlandı. İşte Çukur 20. son bölüm ve Çukur 21. yeni bölümden ilk sahne

ÇUKUR 21. BÖLÜMDEN İLK SAHNE YAYINLANDI MI?

Çukur 21. bölümden ilk sahne ve Çukur 21. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sitemizde yer alıyor. İzlemek için tıklayın

ÇUKUR 20. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLA

ÇUKUR 20. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Çukur’un bu akşam ekrana gelecek 20. bölümü heyecanlı dakikalara sahne olacak. Çukur’da nefesler tutulur ve gözler yıllar sonra birbirlerine kavuşan baba-oğula yani İdris ve Vartolu’ya çevrilir. İdris’le yüzleşen Vartolu’nun önünde iki seçenek vardır: Salih Koçovalı olarak geçmişte kaçırdıklarını yaşamak ya da Vartolu Sadettin olarak ‘Çukur’da fırtına estirmeye devam etmek. Vartolu, hayatının en zorlu yol ayrımına gelirken, Selim’i Baykal’ın vurdurttuğunu öğrenen Yamaç ise öfkeden deliye döner ve harekete geçer. Tüm dengelerin alt üst olduğu bölümde gözünü hırs bürüyen Baykal ise etrafındaki herkese tehdit saçarken, Yamaç için geri dönüşü olmayan bir acıya sebep olacaktır. Çukur’da herkes için tehlike çanları çalmaktadır.

ÇUKUR 20. BÖLÜM FRAGMANI