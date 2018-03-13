Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor Mustafa Kemal kimdir, ne iş yapıyor, hayatı hakkında merak edilenler sitemizde yer alıyor. Survivor'a yeni katılan Mustaf Kemal Kurt dikkat çekmeyi başardı. Fiziki özellikleri ile göz önüne çıkan Mustafa'nın performansı da merak ediliyor. Survivor Mustafa mı Survivor Kemal mi? Mustafa Kemaş Kurt ne iş yapıyor? Survivor Mustafa biyografisi burada.

SURVİVOR MUSTAFA BİYOGRAFİSİ

Survivor'ın sunucusu Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yeni katılan yarışmacıları açıkladı. Peki Survivor'a yeni katılan Mustafa Kemal Kurt kimdir? Mesleği ne? Hangi işlerle meşgul oldu?

MUSTAFA KEMAL KURT KİMDİR?

Mustafa Kemal Kurt Crossfit Antrenörüdür. Türkiye Milli Takımı Rugby oyuncusu ve kaptanıdır. Bulgaristan Avrupa Rugby Şampiyonası katılmıştır. Mustafa Kemal Rugby sporu ile ilgileniyor. Rugby güç gerektiren bir spordur. 15 kişiden iki takım ve 40 dakikalık iki devre halinde oynanan oyunda oyuncu elindeki topu ileri pas vermeden kale çizgisinin arkasına geçirmeye çalışır.

Hayatı başarılar ile dolu olan Mustafa Kemal Kurt çok güçlü bir oyuncudur. Ormanı doğayı ve ateş yakmayı çok seven Mustafa Kemal Kurt Survivor 2018'e sonradan katılsa da Survivor adasına çok rahat kısa sürede uyum sağlayacak bir yarışmacıdır.

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SURVİVOR MUSTAFA'NIN BÜYÜK HAYALİ GERÇEK OLDU!

Mustafa Kemal Kurt en büyük hayalinin Survivor'a katılmak olduğunu söylüyor ve tam bir Survivor ruhuna sahip olduğunu açıklıyor. Biliyoruz ki Gönüllüler bu Survivor'da çok şanslı değil. Çünkü bu zamana kadar yayınlanan Survivor yarışmalarındaki en iyi adaylara karşılık gönüllülerden oluşan bir takım.

Bir dönem Zone Zorlu Center'da ve Koç Üniversitesinde Rugby Koç'u olarak çalışmalar gerçekleştirmiştir. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olan Mustafa Kemal Kurt yaşantısını İstanbul Beşiktaş'ta sürdürmektedir.

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