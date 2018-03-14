Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sen Anlat Karadeniz 8. son bölüm özeti haberimizde. Yayınlandığı ilk bölümden bu yana büyük çıkış yakalayan Sen Anlat Karadeniz dizisi bu haftada nefesleri kesti. ATV ekranlarının vazgeçilmez dizisi haline gelen Sen Anlat Karadeniz son bölümde neler yaşandı? Sen Anlat Karadeniz 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.

SEN ANLAT KARADENİZ 8. SON BÖLÜM ÖZETİ - İZLE

SEN ANLAT KARADENİZ 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV ekranlarında yayınlanan iddialı dizinin 9. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sitemizde yer alacak.

SEN ANLAT KARADENİZ 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahir ve Nefes, kalpleri Yiğit'te birleşmiş şekilde, tek vücut onun izini sürerler ve bulurlar. Karadeniz de Yiğit için birleşir. Asiye bir yandan Mustafa'ya hayatı zehir eder, bir yandan da herkese Vedat'ın zulmünü anlatır. Gerçekleri öğrenen herkes Vedat'a cephe almaya başlar.

Vedat sıkıştığı bu durumun üstesinden gelmek için Dağdevirenleri kendi safına çeker. Babasıyla sevdiği arasında kalan Mercan ise, Tahir'i çok zor bir duruma düşürür ve ondan asla yapamayacağı bir şey ister. Yiğit'in kayboluşu, Nefes'in geçmişte yaşadığı zulmün anılarını ateşler ve Nefes kabuslarla boğuşmaya başlar. Tahir onu Vedat'tan korur ama kabuslar karşısında çok çaresiz kalır.

Bir yandan Nefes'e yardım edememenin çaresizliği, bir yandan artık kendinden bile saklayamadığı sevdası, bir yanda Mercan'a verdiği sözün ağırlığı, bir yanda ailesi. Deli Tahir'i içine düştüğü büyük çıkmazdan Osman Hoca'nın bilgelik dolu rehberliği kurtarır. Ancak, Vedat'ın zindanından kaçan Nefes'i, şimdi de dar kafaların zindanı beklemektedir.