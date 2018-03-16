Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur yeni fragmanı haberimizde. Show Tv ekranlarında yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Çukur dizisi son bölümü ile de nefes kesmişti. Vartolu'nun İdris Koçavalı'nın karşısına geçmesi ile heyecan doruğa ulaşmıştı. Çukur yeni bölümde neler olacağını merak eden Çukurseverler, Çukur yeni fragmanı yayınlandı mı sorusunu sordu. Çukur 21. son bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölümde Celasun Yamaç'ın boğazına bıçak dayıyor. Beyefendinin Çukur'la ilgili planları ise diziye yeni bir soluk kazandıracak. İşte Çukur yeni 21. bölüm fragmanı

ÇUKUR 21. YENİ FRAGMANI

Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yamaç’ın yaşadıklarını sorguladığını tanıtımda “Şimdi önümden her gün ceset torbaları geçiyor. Ellerimden kan gitmiyor!” sözleri dikkat çekiyor. Baykal, “Hepsini tek tek indireceğiz. Vartolu’yu, Selim’i, Yamaç’ı ve en sonunda da İdris Koçovalı’yı. Çukur bizim olacak!” sözleriyle intikam yemini ederken Celasun, Yamaç’a hesap soruyor. Öldüğünü sandığı Vartolu’yu karşısında gören Saadet’in ne yapacağı merakla bekleniyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

ÇUKUR 20. BÖLÜM

Çukur’da nefesler tutulur ve gözler yıllar sonra birbirlerine kavuşan baba-oğula yani İdris ve Vartolu’ya çevrilir.

İdris’le yüzleşen Vartolu’nun önünde iki seçenek vardır: Salih Koçovalı olarak geçmişte kaçırdıklarını yaşamak ya da Vartolu Sadettin olarak ‘Çukur’da fırtına estirmeye devam etmek. Vartolu, hayatının en zorlu yol aşamasına gelirken, Selim’i Baykal’ın vurdurttuğunu öğrenen Yamaç ise öfkeden deliye döner ve harekete geçer. Tüm dengelerin alt üst olduğu bölümde gözünü hırs bürüyen Baykal ise etrafındaki herkese tehdit saçarken, Yamaç için geri dönüşü olmayan bir acıya sebep olacaktır. Çukur’da herkes için tehlike çanları çalmaktadır.