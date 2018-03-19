Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor'da açlık mücadelesinde ödül oyunu günü geldi çattı. Ödül oyununu hangi takım kazanırsa Yunan takıma karşı yarışacak. Son oynanan dokunulmazlık oyunun kazananı All Star oldu. Peki Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? diye merak edenler oyun biter bitmez haberimizden bulabilir. Ödül oyunun ardından oynanacak Survivor Türk Yunan oyunu Survivor Türk Yunan yarışını kim kazandı? sorusunun cevabıda sayfamızdan bulabilirsiniz. Bu kıran kırana mücaledelerin ardından ise eleme konseyinde İpek, Ramazan, Birsen bu üç isimden Survivor'da kim gitti? belli olacak. İşte Survivor Türkiye Yunanistan yarışı canlı izle...

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

19 Mart'ta TV8 ekranlarında Survivor'da ödül oyunu oynanacak. Ödül oyununu kazanan Yunan takım ile kıran kırana bir mücadeleye girecek.

SURVİVOR TÜRKİYE YUNANİSTAN YARIŞI CANLI İZLE

GEÇEN SENE TÜRK- YUNAN KARŞI KARŞIYA

Geçen yıl Survivor Türkiye ile Survivor Yunanistan takımları arasında ikinci tur yarışını Türkiye takımı kazandı. Seriyi 2-0 yapan Survivor Türkiye takımı yarışmacılar ailelerinden bir kişi ile birlikte Yunanistan'da bir hafta tatil ödülünün sahibi oldu. Oyun sonrası iki takım Fedon eşliğinde iki ülkenin ortak lezzetleriyle donatılmış yemek ödülünü paylaştı.

SURVİVOR, İPEK HASTANEYE KALDIRILDI

Ödül oyununun yayınlanan fragmanında Survivor İpek, oyun esnasında burnunu platforma çarpıyor. Kanlar içinde kalan İpek'e ekipler yetişiyor. Ekipler sayesinde hastaneye kaldırılan İpek'in durumu herkes tarafından merak ediliyor.

ACUN AÇIKLADI! KAZANAN YUNANLARLARA KARŞI

Acun Ilıcalı bir sonraki yarışmada Yunan takımı ile mücadele edileceğini açıkladı. Sabah yapılan oyunda kazanan takım Yunan takımı ile karşı karşıya gelecek.