Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diriliş Ertuğrul 111. Yeni Bölüm İZLE: Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Diriliş Ertuğrul, 111. bölümüyle bu akşam yine TRT 1 ekranlarında. Yine heycan dolu bir bölümle izleyici karşısında çıkacak olan Diriliş Ertuğrul'da savaş yeniden başlıyor... Peki Diriliş'in bu haftaki bölümünde neler olacak? "Söğüt benim ve obamın hakkıdır" diyen Ertuğrul bey savaşı başlatıyor. İşte Diriliş Ertuğrul 111. yeni bölüm ile ilgili tüm detaylar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 111.BÖLÜM 2 FRAGMANI İZLE

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DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan ve Esra Bilgiç paylaştığı sevilen dizi Diriliş Ertuğrul 111.bölümü 21 Mart çarşamba günü TRT 1 ekranlarında seyirci ile buluşacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Ertuğrul’un sultan tarafından masum olduğuna karar verilmiş ve Ertuğrul; Artuk, Turgut, Bamsı ve Sungur’u kurtarmış, Günalp’a da haddini bildirmişti. Altunaba, Kılıçarslan ve anasını katletmiş, Emir Saadettin ise Altunaba’yı öldürerek iyice güçlenmişti. Halime ise, Ertuğrul’a gebe olduğu muştusunu vermişti. Ahmet, Ertuğrul’dan aldığı vazife için yola çıkmış ve cehennem savaşçılarının lideri olmuştu. Bu sayede de Kritos’a kendini kabul ettirmeye muvaffak olmuştu. Günalp ve Tekfur Kritos, sulh anlaşmasını yapacakları sırada Ertuğrul gelmiş, oyunu bozmuş ve Günalp ile Kritos’u zapt etmişti…



Emir Saadettin’e koşulsuz itaati yüzünden gaflet içine düşen Günalp, içine düştüğü bu durumu anlayabilecek mi? Günalp ve Kritos’un akıbeti ne olacak? Ahmet, verilen vazifeyi yerine getirebilecek ve Emir Saadettin’in güvenini yeniden kazanabilecek mi? Söğüt’e göçme hususunda Kayılar ve Çavdarlar arasında yaşanan anlaşmazlık ve Aslıhan’ın endişeleri nereye varacak? Turgut ve Aslıhan arasındaki gerginlik ne olacak?



Emir Saadettin ile Mahperi’nin oyunları, devleti nereye sürükleyecek? Emir Saadettin’in devletin içinde ve sultan üzerinde kurduğu tahakküm, bertaraf edilebilecek mi? Gıyaseddin’in Emir Saadettin’e karşı bir hamlesi olacak mı?