Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nagihan Sahra kavga izle ile ilgili aradıklarınız burada. Survivor 2018'de kavgalar ardı ardına yaşanıyor. Önce Turabi ve Adem olayı, ardından da Sahra ve Nagihan... Peki Survivor 2018 All Star'da Nagihan ve Sahra neden kavga etti? Nagihan Sahra kavga izle gibi detaylar burada. Adem ve Turabi arasında hafta sonu yaşanan gerginliğin ardından Nagihan ve Sahra kavgası Survivor'a damgasını vurdu. Surviror severler ise Nagihan ile Sahra'nın neden kavga ettiğini sorguluyor. Nagihan Sahra kavgasını izlemek isteyenler haberimize bakabilir...

BERNA CANBELDEK ALL STAR TAKIMINA KATILIYOR

Survivor'un yayınlanan 29. bölüm fragmanında Acun Ilıcalı, All Star takımına katılan yeni yarışmacıyı Berna Canbeldek'i davet ediyor ve Berna da All Star takımına katılıyor.

TURABİ VE ADEM KAVGASININ ARDINDAN GERİLİM SÜRÜYOR

All Star takımında Adem ve Turabi'nin ekrana gelmeyen kavgasının yankıları ise devam ediyor. Yeni bölüm fragmanında Turabi'nin, 'Adem bundan sonra benim için klavyedeki boşluk tuşu gibi. Çok yer kaplıyor ama boş işler' sözleri dikkat çekti. Adem ise yaşanan kavgayı kolay unutamayacağını söyleyerek, 'Ben bunları unutamam. Ertesi gün unutup oyun kazandığımızda el çakamam' dedi.

Merve Aydın ise takım arkadaşlarını eleştirerek, 'Takımda erkeklerde şöyle bir durum var. Çok iyi anlaştıklarını söylüyorlar ancak, bunu söylerken yaptıkları uyuşmuyor' şeklinde konuştu.

SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Survivor 2018'in Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımından bir isim daha adaya veda etti. Gönüllüler takımına yedeklerden katılan İpek Yaşar sms oylamasında en az oyu alarak veda etti.

Ödül oyununu ve Yunan Survivor takımıyla yaptıkları mücadeleyi kazanan All Star takımında ise adaya dönüş yolunda şok bir kavga yaşandı. Turabi ve Adem yolda birbirlerine girdi. Acun Ilıcalı'nın konseyde açıkladığı kavganın ardından Turabi ve Adem takım arkadaşlarından özür diledi. Acun Ilıcalı ise kavgaya karışan iki ismi sert bir dille uyardı.

NAGİHAN VE SAHRA ARASINDA GERGİNLİK

Survivor`un 29. bölümünde Nagihan ve Sahra arasında büyük bir gerginlik yaşadı.

Survivor`da ödül oyunu sırasında hentbol oynayan Nagihan ve Sahra arasında tartışma çıktı. Nagihan`ın `Bana vurma` sözleriyle Sahra`nın Nagihan`ın üzerine yürüdü ve fiziksel bir temas yaşandı.

TURABİ İLE ADEM KAVGA ETMİŞTİ!

Adem ve Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı iki yarışmacıyı da uyardı.

Survivor All star`da konseyde şok anlar yaşandı. Adem ile Turabi`nin birbirine girdiğini açıklayan Acun, iki yarışmacıya da söz vererek bu konunun kapatılacağını ve bir daha yaşanmaması gerektiğini söylerek konuyu kapattı. Kavganın nedeni ise açıklanmadı.

SURVİVOR`DA ADEM İLE TURABİ KAVGASI YAYINLANDI MI?

Survivor son bölümde Türkiye-Yunanistan maçının ardından Adem Kılıçcı ve Turabi Çamkıran arasında kavga çıktı. Acun Ilıcalı’dan yarışmacılara sert uyarılar geldi. Kavga görüntüleri henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm tanıtımında Adem ve Turabi arasında gerginliğin hala devam ettiği görüldü.