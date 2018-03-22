Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor Canlı, Tv8 canlı, TV8 Survivor izle sorgulamalarının cevabı burada. Survivor yeni 29. bölümde Sahra ile Nagihan'da birbirine giriyor. Survivor yeni bölümü sitemizden takip edebilirsiniz. Turabi ve Adem kavgasının ardından Acun Ilıcalı bu kavgaya ne diyecek? Çekişmeli geçen bölümün galibi kim olacak? İşte TV8 Survivor izleme linki

TV8 SURVİVOR CANLI İZLE

Survivor'ın heyecanla beklenen 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor yeni bölümde iki takım kum sahada ödül oyununa çıkacaklar. Ödül oyununda ise gerilim had safhaya çıkıyor.

Survivor son bölümde yaşanan Adem ile Turabi kavgası All Star takımını bir hayli germiş durumda... Merve hem Turabi'yi hem de Adem'i eleştiriyor. Adem, "Ben bunları unutamam, ertesi gün oyun kazandığımda gel çak, diyemem" diyor. Turabi ise Adem için klavyedeki boşluk tuşu benzetmesi yaparak, çok yer kapladığını ama boş olduğunu söylüyor.

SURVİVOR'DA BİR KAVGA DAHA

Ünlüler ve Gönüllüler perşembe akşamı ödül oyununa çıkacaklar. Ödül oyunu öncesi Berna Canbeldek, All Star takımına dahil oluyor. Yarışma başladığı andan itibaren ise sert temaslar yaşanıyor. Kum sahada hentbol oynayan iki takımda Nagihan ve Sahra birbirine giriyor. Sahra mücadele esnasında Nagihan'a vuruyor Nahihan "Bana vurma" deyip çıldırıyor.



Sahra ise Nagihan'a topu fırlatarak karşılık verince kavga daha da alevleniyor. İkiliyi diğer yarışmacılar zar zor ayırıyor. Bakalım herhangi bir diskalifiye yaşanacak mı?

SURVIVOR'DA KİM ELENMİŞTİ?

Pazartesi günü gerçekleşen eleme gecesinde Ramazan, Birsen ve İpek'ten en az SMS oyu alan İpek olunca yarışmaya veda eden isim olmuştu.