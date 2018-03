Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2018'de Gönüllüler takımının başarılı isimlerinden olan Ramazan Kalyoncu kimdir, kaç yaşında? gibi soruları merak ediyor. Yakışıklılığı ve kaslı vücudu ile genç kızların sevgilisi olan Ramazan Kalyoncu evli mi? diye araştırıyor. Cumali'nin bireysel dokunulmazlık kolyesinin sahibi olması ile ada konseyinde Ramazan'ın ismini söyledi. Cumali ile Ramazan yakın arkadaş olmalarına rağmen söylemesi Survivor izleyicilerini şaşırttı. Ramazan'ın sevenlerinin yüreği ağzında sms sonuçlarını dört gözle bekliyor. Peki Survivor Ramazan elendi mi?

RAMAZAN KALYONCU KİMDİR?

8 Nisan 1990’da Rize’de doğan Ramazan Kalyoncu, çocukluk yaşlarından bu yana sporun bir çok farklı dalı ile ilgilendi. 1998 yılında futbol ile ilgilenirken 2003 yılında ise boksla uğraştı. 2009 yılında Fitness Eğitmenliği yaparken Pilates, Yoga ve Bokwa ile profesyonel olarak ilgilendi. Diksiyon eğitimi alan Ramazan Kalyoncu İstanbul'da yaşamaktadır.





Daha sonrasında ekran önü için eğitimler alan Ramazan özel bir Tiyatro’da yer aldı ve kamera önü eğitimi aldı. Best Model Of Turkey yarışmasında finale çıkan Ramazan Kalyoncu, Idol of Models yarışmasında Türkiye’nin en iyi 3. Erkek Modeli seçildi. Sonrasında Göz6 programı ile beraber bir çok klip ve reklam filmlerinde bulundu. Katıldığı Göz6 programıyla beraber adı duyulmaya başlayan Ramazan Kalyoncu, son olarak Survivor 2018 gönüllüler takımında yer alıyor.

Survivor 2018'de şu ana kadar 15 oyunda yer alan Ramazan Kalyoncu, yarışmada 43 puan topladı ve 15. sırada yer alıyor.