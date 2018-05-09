Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diriliş 117. yeni bölüm de yeni bir karakter karşımıza çıkacak. Diriliş izlemek isteyenler Diriliş TRT izle linkimize tıklayabilir. TRT ekranlarının en iddialı dizisi Diriliş Ertuğrul bu akşam 117. yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Son bölümde Halime Hatun doğum esnasında hayatını kaybetmişti. Ertuğrul'un gözyaşları diziye damga vurmuştu. Diriliş son bölüm izlemek isteyenler için de 'Diriliş son bölüm izle Youtube' linkimiz mevcuttur. Diriliş 117. yeni bölüm de yine heyecan dorukta olacak. Herkesin merakla beklediği Diriliş yeni oyuncusu kim? Diriliiş yeni bölüm izle, Diriliş son bölüm youtube izle, Diriliş TRT izle gibi aramalarınızın sonucu haberimizde... İşte Diriliş 117. yeni bölüm ve Diriliş Ertuğrul son bölüm

Diriliş 117. yeni Bölüm İzle

Diriliş Son Bölüm İzle Youtube

Diriliş 117.Yeni bölümde neler olacak?

Diriliş 117. yeni bölüm yine nefesler tutulacak. Selim'in doğumu sırasında hayatını kaybeden Halime Hatun'un yerine yeni bir isim daha geliyor. Peki Diriliş'in yeni oyuncusu kim? İşte Diriliş 117. yeni fragmanı izle ve Diriliş yeni bölüm izle..

Nice vakittir heyecanla beklenen Osman, nihayet doğmuş ve Kayı Obası’ndaki herkes büyük bir sevinç yaşamıştı. Ancak bu mutluluk pek uzun sürmemiş ve Halime’nin beklenmedik ölümüyle Kayı Obası’na büyük bir yas hâkim olmuştu. Bunun yanında eski düşman Noyan çıkagelmiş ve Ertuğrul’a karşı Tekfur Kritos ile iş birliği yapmak üzere buluşmuştu. Tekfur Kritos ise Marya’nın kendisine ihanet ettiğini öğrenmiş ve onun cezasını kesmişti… Halime’nin ölümüyle aç kalan Osman’a bir süt anası bulunabilecek mi? Noyan’ın Ertuğrul’a karşı ilk hamlesi ne olacak? Noyan, Almıla üzerinden nasıl bir oyun kuracak? Tekfur Kritos, Halime’nin ölümüyle güçsüz düştüğünü sandığı Ertuğrul’a karşı nasıl bir hamlede bulunacak? Halime’nin ölümüyle sarsılan Kayı Obası’nda ahvâl ne olacak?

Dirliş Son bölüm de neler yaşandı?

Ertuğrul ve beraberindekiler, Köpek’in öldürmüş ve devleti büyük bir musibetten kurtarmıştı. Obaya zaferle dönmüşler, büyük bir memnuniyetle ve sultanın teveccühüyle karşılanmışlardı. Bunun üzerine Ertuğrul’un hakkı olan uç beyliği Sultan Gıyaseddin tarafından geri verilmişti…

Ertuğrul bu süreçte yeni nizamı oluşturmaya çalışacaktır. Fakat beklenmeyen bir düşman baş gösterecektir. Peki bu yeni düşman kimdir?

Diğer yandan Moğolların Anadolu’yu istila etmek üzere yola çıktığı bilgisi Ertuğrul’a gelir. Moğollar Anadolu’ya öncü birlik göndermiş, bu birliğin başına da büyük bir komutanı görevlendirmişlerdir. Peki bu birliğin başındaki meşhur komutan kimdir? Bu komutanın burada ittifak kuracağı kişiler kimler olacaktır? Ertuğrul bunlara karşı mücadelesinde nasıl bir yol izleyecektir? Diğer yandan obada her şey yolunda giderken, oba beklenmeyen bir hadiseyle sarsılacaktır. Peki bu beklenmedik hadise ne olacaktır?

İşte Diriliş Ertuğrul'un yeni başrol oyuncusu

Medyatava'nın haberine göre, oyuncu kadrosu seçimleri gizlilik içinde yapılan dizinin yeni kadın yıldızının Oya Unustası olduğu ortaya çıktı. Çarşamba günü ekrana gelecek olan yeni bölümde ilk kez seyirci karşısına çıkacak olan güzel oyuncu, son olarak ATV'nin "Masum Değiliz" dizisinin başrol oyuncuları arasında yer almıştı.