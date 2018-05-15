Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazze'de yaşanan katliamdan dolayı tüm Türkiye'de tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ tarafından açıklanan 3 günlük milli yas ilanıyla Uşak'taki Ece Seçkin konseri iptal edildi.

TEKBİRLER YÜKSELDİ

Alanda bulunan on binlerce Uşaklı "Kahrolsun İsrail", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganlarıyla Filistin halkının yanında oldu. Tekbirler getirildi, birlik ve beraberlik mesajı verildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE SAHNEDEN İNDİ

Durum karşısında üzüntüsünü dile getiren sanatçı Ece Seçkin de gözyaşları içerisinde sahneden ayrıldı ve İsrail askerinin çirkin saldırısını kınadığını belirtti.