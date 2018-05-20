Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2018 yeni bölüm tanıtımında dokunulmazlık oyunu sırasında Sema beklenmedik bir hareket yaptı. Daha önce çatlak olan kolunu bençe vurarak kırdı. Sema, Survivor doktoru Metin Kuş'un "Pişman mısın?" sorusunu da "Değilim." diye yanıtladı.