Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jet Sosyete dizisi bitti mi, Jet Sosyete dizisi yayından mı kaldırıldı, Jet Sosyete dizisi yeni bölüm neden yok, Jet Sosyete dizisi yeni bölüm neden yayınlanmadı gibi sorular merak içerisinde sorgulanıyor. Her pazar izleyicisiyle buluşan Jet Sosyete dizisi bu hafta özel bölümü ile ekranlara gelince, Jet Sosyete yeni bölüm neden yok, Jet Sosyete yayından mı kaldırıldı, Jet Sosyete dizisi bitti mi, Jet Sosyete yeni bölüm neden yayınlanmadı? gibi sorular sorulmaya başlandı. İşte Jet Sosyete ile ilgili detaylar...

20 Mayıs günü yayın akışında dizinin yeni bölümü gözükmeyince dizi hakkında bitti iddiaları ortaya atıldı.