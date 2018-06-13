Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Sen Anlat Karadeniz yeni sezon ne zaman başlayacak?

Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu ve Sinan Tuzcu gibi isimleri kadrosunda barındıran Sen Anlat Karadeniz, 21.bölümü ile 13 Haziran çarşamba akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında seyircisiyle buluşacak. Yeni sezona ise Eylül gibi başlayacağı iddia ediliyor.

Sen Anlat Karadeniz son bölüm

Karadeniz'e veda etme zamanı gelmiş ve geçiyordur. Tahir'in Nefes ve Yiğitle kalabilmek adına hasret kalmaya razı olduğu memleketinden ayrılık zamanı gelmiştir. Bu fikre en başından beri karşı olan Nefes'in ise elinden bir şey gelmez ve bu karara razı olmaktan başka çaresi olmaz.

Mustafa ve Vedat'ın oyunuyla hapse düştüğünü öğrenen Tahir'in içi Ceylan ile Nefes'i kavuşturamamasından dolayı da bir hayli buruktur ve hapis olayını öğrendikten sonra işler bir hayli arap saçına döner. Tahir, başsız kalan Kaleliler ve Nefes ile Yiğit arasında tercih yapma konusunda çok zor bir düşünce içine dalmıştır. Abisinin suçsuzluğunu ispatlamaya çalışırken kaçıp gittiğini düşündüğü Vedat, tehlikeli bir halde yanı başında bitiverir. Hiçbir şeyi elinde kalmayan Vedat'ın ise tek bir savaşı vardır; o da tüm olanların suçlusu olarak gördüğü Tahir'i öldürmek... Tahir'in ailesi ve sevdiği kadın arasında gidip geldiği bu bölümde kararının ne olacak merak konusu oluyor. Tahir ile Nefes'in yanı başındaki tehlikeden yani Vedat'tan kurtulup kurtulamayacağı izleyiciler tarafından ilgi ile takip ediliyor. Tüm bu gelişmelerin ışığında ise akıllardaki soru şudur; Tahir ve Nefes'in sevdası, başladığı gibi Karadeniz'de mi son bulacak? İşte merak edilen soruların cevapları...

Heyecan seviyesi zirvelere taşınan Sen Anlat Karadeniz dizisinin bu bölümünde Tahir'in kaçacağı zamanı ve yeri Cemil'den öğrenen Vedat, onları ihbar ediyor. Zira Tahir ile Nefes, bu bölümde Yiğit ile birlikte Rusya’ya kaçarken yakalanıyorlar.