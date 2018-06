Türkiye Gazetesi

26 Haziran Salı günü ilk kez yayınlanan yeni dizi Erkenci Kuş'un oyuncu kadrosu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Romantik komedi türündeki Erkenci Kuş'un başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman paylaşıyor. Bu genç ikiliye usta isimler de eşlik ediyor. Ekranlara merhaba diyen Erkenci Kuş, senaryosu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Demet Özdemir, hayalperest, zeki ve deli dolu Sanem’i; Can Yaman’ın dünya çapında tanınmış Can Divit’i canlandırdığı Erkenci Kuş’un kadrosunda Özlem Tokaslan, Cihan Ercan, Öznur Serçeler, Berat Yenilmez, Birand Tunca, Sevcan Yaşar, Ali Yağcı, Tuğçe Kumral, Anıl Çelik, Sibel Şişman ve Tuan Tunalı yer alıyor. İşte Erkenci Kuş dizisi oyuncu kadrosu ile ilgili detaylar...

“Erkenci Kuş”un (Star TV) senaryosunun “Ufak Tefek Cinayetler”i (Star TV) kaleme alan Meriç Acemi’nin elinden çıktığını… Dizinin yönetmeni Çağrı Bayrak’ın son dönemlerde en farklı bulduğum ama talihsizliğe yenik düşen “Tehlikeli Karım” isimli dizinin de yönetmeni olduğunu…

Dizinin başrolündeki Demet Özdemir’in dansla uğraştığını ve dizinin şarkılarını seslendirmek için müzik koçuyla çalıştığını…