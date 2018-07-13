Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarkan, doğum sancıları başlayan eşi Pınar Tevetoğlu’nu apar topar hastaneye kaldırdı. Almanya’daki Moers Bethanien Hastanesi’nde gözetim altında tutulan Pınar Tevetoğlu’nun bugün bebeğini dünyaya getirdi.

Baba olacağını Şubat ayında sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyurmuştu. Tarkan mutlu haberi verdiği videosunda; "Bir süredir yazılıp çiziliyor, konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de her gün soruyorlar; 'Doğru mu, değil mi?' 'Değil' desek de inanmıyorlar, 'Yok öyle bir şey' desek de inanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Evet, doğru, baba oluyorum. Doğru. Çok mutluyum. Paylaşmak istedim sizlerle de." ifadelerini kullanmıştı.