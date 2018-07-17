Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sevilen dizi Erkenci Kuş, 17 Temmuz akşamı 4. bölümü ile ekranlara geliyor. Sanem ile Can'ın hikayesini eğlenceli bir dille izleyiciye aktaran dizide neler olacağı merakla bekleniyor. Yüksek reyting oranına sahip olan dizi Erkenci Kuş 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Erkenci Kuş son bölüm izleme linki, Erkenci Kuş 4. bölüm izlemek isteyenler için haberimizde olacak.

ERKENCİ KUŞ 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Erkenci Kuş 5. yeni bölüm fragmanı, 17 Temmuz'da yayınlanacak olan 4. bölüm sonrasında yayınlanacaktır. Fragman yayınlandığında haberimizde bulabilirsiniz.

Erkenci Kuş Emre kimdir? Birand Tunca kimdir? Nereli ve yaşı Erkenci Kuş Emre kimdir? sorusu şu sıralar Erkenci Kuş dizisini izleyenlerin internette en çok arattığı sorulardan birisi haline geldi. Diriliş Ertuğrul dizisinde de rol alan Birand Tunca kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Birand Tunca'nın sevgilisi var mı?

ERKENCİ KUŞ 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sanem, Can'ı kıskandığını itiraf edemez. Henüz kendine itiraf edememiş, Can'a nasıl etsin! İçine düştüğü durumdan kurtulmak için Can'ı tersler. Can çok içerler. Karar verirler. Sanem, Can’ın özel hayatına karışmayacak. Can da Sanem’in! İşlerinin gerektirdiği dışında başka hiçbir sözcük geçmeyecek aralarında. Mümkün mü?

Nihat, bakkalı Çakal İhsan’a devrederek aldığı paralarla, Toptancı Halil’e borcunu kapatmak ister. Sanem’in o borcu ödediğini öğrendiğinde şok geçirir.

Önemli bir müşteri o hafta ajansı denetlemeye gelecektir. Aylin de Emre’nin yardımıyla denetimi baltalamanın ve markayı kapmanın derdine düşer.

ERKENCİ KUŞ 4. BÖLÜM SON FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Erkenci Kuş dizisi oyuncuları | Erkenci Kuş kadrosunda kimler var? 26 Haziran akşamı ilk kez yayınlanan yeni dizi Erkenci Kuş'un oyuncu kadrosu kamuoyunda merak konusu oldu. Romantik komedi türündeki Erkenci Kuş dizisinin başrollerini son dönemlerin popüler iki ismi Demet Özdemir ve Can Yaman paylaşıyor. Peki, Erkenci Kuş dizisi oyuncuları, Erkenci Kuş kadrosunda kimler var? İşte detaylar...