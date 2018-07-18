Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1. bölüm izleme programına, TRT yöneticilerinin yanı sıra dizinin yapımcısı Ferhat Eşsiz, yönetmen, Mustafa Şevki Doğan, senarist Bahar Filiz Ekinci ve dizinin bütün oyuncuları katıldı. Kaymakamı İlhan Abay ile Başkan Tunç Soyer de ekibi bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Yayın sonrası bir konuşma yapan TRT Genel Müdür Yardımcısı Dr. Zeki Çiftçi, yapımcı, yönetmen ve oyuncuları tebrik etti. Çiftçi, iki bölgenin kültürlerini muhteşem görüntüler eşliğinde ekranlara yansıtan Ege’nin Hamsisi’ni izleyicilerin de beğeneceğine inandığını belirtti. Ege ve Karadeniz’in büyüleyici coğrafyasının güzelliklerini gözler önüne seren dizi, komik, esprili sahneleriyle olduğu kadar duygu yüklü senaryosuyla da dikkat çekti.