Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sevilen sanatçı Hakan Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Bodrum'a yerleşme kararı aldığını duyurdu. Altun, bu kararı almasındaki en önemli etkenin 'Mandıra Filozofu' adlı film olduğunu söyledi.

45 yaşındaki sanatçı sosyal medya hesabından 'Mandıra Filozofu' filminin kendisine ışık tuttuğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Yaşamak için hayallerini kurduğum Bodrum'a yerleştiğim için yaradana şükreder, bu kararımda bana ışık tutan Mandıra Filozofu filminin başrolünden setteki çaycısına kadar emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim. Bu muhteşem filmin büyük kahramanı Nevzat'la tanıştığım için çok mutluyum."