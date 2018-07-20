Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dijital platformlardaki yerini alan 'Göze Geldik' adlı şarkı, yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gördü. Şarkının sözleri ve müziği Furkan Ayaz'a ait. Birçok dizi ve sinema filmi müziklerine de hayat veren Uzunlar, kemençesiyle sergilediği caz performansıyla da büyük beğeni topluyor.