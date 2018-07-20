Dijital platformlardaki yerini alan 'Göze Geldik' adlı şarkı, yayınlandığı ilk günden itibaren büyük ilgi gördü. Şarkının sözleri ve müziği Furkan Ayaz'a ait. Birçok dizi ve sinema filmi müziklerine de hayat veren Uzunlar, kemençesiyle sergilediği caz performansıyla da büyük beğeni topluyor.
Ekin Uzunlar'dan yeni single
20.07.2018 - 12:58 | Son Güncelleme: 20.07.2018 - 13:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karadeniz otantik müziğiyle, batı müziğini sentezleyerek kendi tarzını ortaya koyan Ekin Uzunlar, yeni teklisi ‘Göze Geldik'i geçtiğimiz günlerde müzikseverlerin beğenisine sundu.
Etiketler : Ekin Uzunlar,karadeniz,
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