Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

4N1K İlk Aşk yeni bölüm fragmanı izle ve 4N1K İlk Aşk 4. bölüm fragmanı, FOX TV izleyenlerinin heyecanla beklediği ve internette araştırdığı şeylerin başında geliyor. 4N1K 3. son bölüm izleme linki paylaşımının da yapıldığı haberimizde diziye dair son detayları bulabilirsiniz.

4N1K İLK AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI | 4. BÖLÜM FRAGMANI

4N1K İlk Aşk yeni bölüm fragmanı, 4N1K 3. son bölüm yayınlandıktan sonra izleyiciyle buluşacak. Fragman yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

4N1K İLK AŞK 3. BÖLÜM ÖZETİ

Barış’ı ceza almaktan kurtarmak için Yaprak çeteyi harekete geçirir. Tek tek şikayetçilere giderek şikayetlerini geri almaları için onları ikna etmeye çalışırlar. Ali ile Yaprak arasında her ikisini de şaşırtan bir yakınlaşma yaşanırken, esas sürprizin büyüğü Barış’tan gelir. Ali ise sonunda kız arkadaşı ile tanışması için Yaprak’ı buluşmaya çağırır.

4N1K SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Barış'ın sürekli Yaprak'ın etrafında olması sonunda Ali'yi harekete geçirir. Yaprak için yazdığı İlk Aşk adlı şarkısını bitiren Ali, bestesini ilk dinleyenin aşık olduğu kız olacağını açıklar. Sırtındaki gitarı gören Barış fırsatı kaçırmaz, Ali'ye meydan okur. İkili gitarla karşılıklı kapışır. Fakat bu kapışma Ali'nin planlarını alt üst eder. Yaprak'a kendini affettirmek isteyen Barış gizlice odasına girer. Amacı aldığı çiçeklerle ona sürpriz yapmaktır. Ancak odasında uyuya kalınca işler fena karışır.

Müdür'ün Oğuz'un annesi Zeliş ile ilişki yaşadığını sanan Sinan, onu tehdit eder ve bir teklifte bulunur. Ancak bu teklif Müdür ile Melike'nin arasında yeni bir krize yol açar.

Merve'nin gönlünü almak için her yolu deneyen Gökhan ise çaresizdir. Ece'den her geçen gün daha da hoşlanan Sinan, onunla yakınlaşabilmek için elinden geleni ardına koymaz. Yaprak'ta uyuyakaldığı gece motoru çalınan Barış'ın başı polis ile derde girer. Her şey Yaprak'ın vereceği ifadeye bağlıdır. Barış'ın babası Tekin, Ali'yi annesinden uzaklaştırmak için beklenmedik bir hamle yapar.