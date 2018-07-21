Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2013 yılında aşk yaşamaya başlayan Asena Tuğal ile Şahin Irmak 2015'te nişanlanmıştı. İkili Beşiktaş Kültür Merkezi'nde kıyılan nikahla evlendi...

Şahin Irmak ile Asena Tuğal Beşiktaş Kültür merkezinde kıyılan nikah ile dünya evine girdi. Şahin Irmak, nikaha saatler kala müstakbel eşi Asena Tuğal'ı evinden aldı. Asena Tuğal ile Şahin Irmak'ın düğünden fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Asena Tuğal kimdir? | Asena Tuğal kaç yaşında ne iş yapıyor, nereli? Güzel oyuncu Asena Tuğal, önceki gün otobüse binerken görüntülenmesi üzerine herkesin ilgisini çekti ve Asena Tuğal kimdir araması ilk sıralara yükseldi. Peki Asena Tuğal kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyor, nereli? Asena Tuğal bir çok dizide rol almış ve en çok bilinen kısmı ise Şahin Irmak'ın sevgilisi. İşte Asena Tuğal'a dair merak edilenler