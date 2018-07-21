Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Emina Jahovic 10 yıl evli kaldığı, 2 oğlunun babası Mustafa Sandal’dan 1.5 ay önce boşanmıştı. Emina önceki akşam Etiler’deki Nusret’ten çıkıyordu. Muhabirler “Mustafa Bey ayrılığa rağmen size hâlâ aşık olduğunu söyledi. Ne diyeceksiniz?” diye sordu. Ne diyeceğini şaşıran Emina Jahovic’in ilk sözleri “Aaaa gerçekten mi aşıkmış? Haberim yok, bilmiyordum” oldu.

MUSTAFA VERDİ

Emina Jahovic “Çocuklarımız Yaman ve Yavuz, babalarıyla Göcek’teler. Ben de yanlarına gideceğim. Ailece tatil yapacağız” dedi.

Emina, Mustafa Sandal’dan boşanırken yüklü miktarda tazminat aldığı yönündeki soruya da şöyle cevap verdi: “Ben hiçbir şey istemedim, Mustafa verdi. Her şey onun kararı doğrultusunda oldu. Ben ona uydum.”

Mustafa Sandal boşanırken Emina Jahovic’e, Beykoz’daki villanın satışından 2 milyon dolar, Sırbistan’da 250 bin euro’luk villa, aylık 25 bin TL nafaka vermişti.

MAGAZİNE PİLOTLU MESAJ

Mustafa Sandal “Ayrılık sürecinde hakkınızda ‘Eşini aldattı’ diye haberler çıktı. Magazincilere kırgın mısınız?” sorusuna şöyle bir cevap verdi: “Bir pilotun türbülansa girdiğinde canı sıkılma lüksü yok! Havada akım farklılığı oluyor, uçak sallanıyor, yolcular korkuyor. Pilot bundan dolayı mesleğine küsemez.”