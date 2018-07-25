Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reyting rekorları kıran sevilen dizi Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Erkenci Kuş 6. bölüm fragmanını izlemek için sabırsızlananlar heyecanla fragmanı bekliyor. Can Yaman ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı dizide Sanem ve Can arasında neler olacağı merak ediliyor. 31 Temmuz akşamı yayınlanacak olan Erkenci Kuş 6. bölüm izlemek için bekleyenler Erkenci Kuş 5. bölümü izleme linki ile yeni bölümü bekliyor. İşte Erkenci Kuş ile ilgili merak edilenler...

Erkenci Kuş Can Kimdir? Can Yaman Kimdir, Yaşı, Boyu ve Sevgilisi Erkenci Kuş dizisiyle ekranlarda boy gösteren yakışıklı oyuncu Can Yaman'ı kim olduğu merak ediliyor. Dizide de 'Can' karakterine hayat veren Can Yaman kimdir? Erkenci Kuş Can kimdir? Can Yaman kimdir, yaşı, boyu ve sevgilisi

ERKENCİ KUŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Erkenci Kuş 6. bölüm fragmanı daha yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında sitemizde sizlerle buluşacak.

'ERKENCİ KUŞ 6. BÖLÜM ÖN İZLEME' İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM REYTİNGLERİ

Erkenci Kuş geçen hafta; tüm Kişiler kategorisinde 8,3 izlenme oranı ve 28,41 izlenme payı, AB kategorisinde 7,38 izlenme oranı ve 24,51 izlenme payı ile 20+ABC1'de 8,18 izlenme oranı ve 27,21 izlenme payıyla en çok izlenen yapım oldu.

Erkenci Kuş dizisi oyuncuları | Erkenci Kuş kadrosunda kimler var? 26 Haziran akşamı ilk kez yayınlanan yeni dizi Erkenci Kuş'un oyuncu kadrosu kamuoyunda merak konusu oldu. Romantik komedi türündeki Erkenci Kuş dizisinin başrollerini son dönemlerin popüler iki ismi Demet Özdemir ve Can Yaman paylaşıyor. Peki, Erkenci Kuş dizisi oyuncuları, Erkenci Kuş kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM İZLE

ERKENCİ KUŞ 24 TEMMUZ 5. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ERKENCİ KUŞ 5. SON BÖLÜM ÖZETİ

Can’la Sanem partiyi el ele terk ettiğinde Fabri kendisine hakaret edildiğini düşünür. Bunun üzerine Fikr’i Harika ajansla çalışmaya devam etmeyeceğini açıklar. Ancak Ceycey son anda dâhiyane bir fikirle ortaya çıkar.

Ajans çalışanları ve eşleri o hafta sonu markanın çalıştığı diğer ajanslarla birlikte motivasyon kampına davet edilir. Sanem ise bu kampa nişanlısı ile katılmak zorunda kalır. Mahallede ise Nihat, bakkalı kaybetmenin huzursuzluğu içindedir, Mevkibe ise bu duruma çare olmaya kararlıdır.