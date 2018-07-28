Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Boz ile büyük bir reklam kampanyasına başlıyor. AVVA’nın reklam yüzü olan Murat Boz, 2018-2019 sonbahar-kış kreasyonunun tanıtımı için yoğun bir çalışma temposuna girdi.

İlk olarak, önceki gün özel bir stüdyoda objektif karşısına geçen Murat Boz, kampanya çekimleri için poz verdi.

MANKENLERE TAŞ ÇIKARTTI

İki gün süren çalışmada, ceketten gömleğe, pantolondan tişörte, kazaktan monta kadar onlarca ürün giyen şarkıcı, yüksek enerjisiyle sette keyifli anlar yaşattı. Rahat tavırlarıyla profesyonel mankenlerle yarışırcasına objektife poz veren Murat Boz, önümüzdeki günlerde de reklam filmi için kameraların karşısına geçecek.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri olan ve sadece Instagram’da yaklaşık 8.2 milyon takipçisi bulunan ünlü şarkıcı, önceki gün “Loading” mesajıyla paylaşım yapmıştı.