Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acun Medya ve TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile birlikte çalışabileceklerini söyledi. Kendi kanalında yayınlanan ‘Gel Konuşalım’ isimli programda açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, artık düşmanlıkla beslenen taraftar gruplarının olmaması gerektiğini söyledi.

'ÇALIŞMALAR YAPABİLİRİZ'

Ali Koç’un vizyonundan etkilendiğini belirten Acun Ilıcalı “Ben de elimden geleni yapacağım. Forma alıp, dağıtacağım. Beni aradılar, projeler konusunda danıştılar. FB TV konusunda çalışmalar yapabiliriz” dedi.

Türkiye’de futbolun yeni bir döneme gireceğine inandığını da sözlerine ekleyen Acun Ilıcalı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Artık herkesin kendi takımıyla ilgileneceği ve rakibe düşmanlık etmeyeceği bir döneme geçeceğiz gibi geliyor. Ben Fatih hocayı çok seviyorum mesela. Avrupa’da Galatasaray ile başarılı olduğunda sevindim. Birlikte Dünya Kupası’nı izlemeye gittik kendisiyle…”