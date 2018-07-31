Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erkenci Kuş 7. yeni bölüm fragmanı izlemek isteyenler internette fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. 31 Temmuz akşamı 6 bölümü ile ekranlara gelen dizide Can ile Sanem arasında ilişkinin adı konabilecek mi? STAR TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Erkenci Kuş 6. bölüm izleme linki de haberimizde bulunuyor. Sevilen dizi ile ilgili yeni sezonda da devam edeceği yönünde söylentiler gündeme geldi. İzleyiciler bu konuyla ilgili bir açıklama bekliyor. İşte Erkenci Kuş 7. bölüm fragmanı (Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanı) ve Erkenci Kuş 6. bölüm izleme linki...

ERKENCİ KUŞ 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Erkenci Kuş 7. yeni bölüm fragmanı, Erkenci Kuş 6. bölümün ardından yayınlanacaktır. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecek, okuyucularımıza sunulacaktır...

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ERKENCİ KUŞ 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Can’ın kadın derneği için çektiği, Sanem’in modellik yaptığı kampanya şehrin bilboardlarına asılmıştır. Sanem ve Can’ın aşkının sessiz sembolu olan bu bilboardlar Sanem’i de harekete geçirir. Sanem hislerini ne olursa olsun Can’a anlatmaya karar verir.

Mahallede ise bilboardlar yüzünden olay farklı şekilde karışır. Osman ve Sanem’i nişanlı zanneden Zebercet, Osman’ın bilboardları Sanem fotoğraflarıyla donattığını düşünerek Don Kişot edasıyla bilboardlara saldırır. Mahallede olaylar çığrından çıkar.

Motivasyon kampında Aylin’in kurduğu sinsi plan, Can’ın fotoğrafçılık kariyerini tehlikeye atacak kadar önemli sonuçlar doğurur. Can odasından fotoğrafları kimin çaldığının peşine düşer. Sanem o fotoğrafları bir tek Emre’nin gördüğünü bilmektedir. Sanem bugüne kadar kendisini kandırdığını anladığı Emre’nin sırrını saklayacak mı? Yoksa artık kartlarını açık oynayacak ve sevdiği adama her şeyi anlatacak mı?

ERKENCİ KUŞ CAN (CAN YAMAN) KİMDİR?