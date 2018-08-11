Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EDHO'nun 4. sezon fragmanı ve yeni sezonun ne zaman başlayacağı merakla bekleniyordu. ATV ekranlarında 3 sezondur yayınlanan EDHO dizisi yarı finale giderek, diziye ara vermişti. 4. sezonda merakla beklenen bir diğer konu ise EDHO'nun yeni sezon oyuncuları oldu. 107. bölümle yarı finale giden dizi EDHO 108. bölümle tekrar ekranlara dönüş yapacak. EDHO'da yeni sezonda hangi oyuncular yer alacak, yeni isimler kimler, EDHO 4. sezon yeni fragman yayınladın mı? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile ilgili tüm merak edilenler...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlakacak

Başrollerinde Deniz Çakır, Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu gibi yetenekli isimleri gördüğümüz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 108.bölümle yeni sezonun açılışını yapacak. EDHO 108. bölüm Eylül ayında yayına gireceği tahmin ediliyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon oyuncuları

Deniz Çakır dizinden atıldı mı? Deniz Çakır EDHO yeni sezonda olacak mı?

EDHO başarılı kadrosu ile 4. sezona hazırlanırken flaş bir açıklama geldi ve Deniz Çakır'ın diziden kovulduğu duyuruldu. Dizide Deniz Çakır'ı Meryem rolü ile izliyorduk, son zamanlarda özel hayatıyla gündeme gelen Deniz Çakır, dizinin yapımcısı Raci Şaşmaz’ın kararıyla, ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizi kadrosundan çıkarıldı.Peki EDHO 4. sezonda Meryem rolünü kim oynayacak? Henüz Deniz Çakır'ın yerine kim gelecek bilinmiyor.





Deniz Çakır diziden neden çıkarıldı?

İddialara göre dizinin yapımcısı Raci Şaşmaz bir çok kez Deniz Çakırı uyardı. Oyuncu sık sık özel hayatı ve alkollü görüntüleriyle gündeme gelmesi yüzünden dizi ekibi bu durumdan çok rahatsız oldu. Çakır’ın bu tutumundan dolayı Raci Şaşmazın rahatsız olduğu için böyle bir karar aldığı öğrenildi. Deniz Çakır gibi bir oyuncunun yerine, yapım şirketinin yeni bir isim arayışına girdiği konuşuluyor.

EDHO yeni sezon 108. bölüm fragmanı

EDHO 107. bölüm Sezon finalinde neler oldu?

Yaşar'a düzenlenen suikastten sonra dostlarını bir bir ölüme yollayan Çakırbeylilerin tutunacağı tek şey kalmıştır; intikam... Bu ölüm kalım harbinde düşmanından bir adım önde olması gerektiğini bilen Hızır savaşa girdiği gücün de farkındadır. Bunun için silahlar kuşanılmadan önce çok iyi bir plan yapılmalıdır. Önce Hızır'ı sonra Ünal'ı bitirmek isteyen Sam de Ziya ile pazarlıklara devam eder. Gözlerinin önünde yaşanan korkunç olaydan sonra Hızır'a sarılıp, eve geri çağırması beklenen Meryem, aksine daha kararlı bir şekilde mahkemeye gitmek ister. Meryem'e yaşattıklarının ağırlığının farkında olan Hızır ise diretmekten vazgeçecektir. Daha fazla acıyı göğüslemesini istemediği karısıyla gittikleri duruşma salonunda belki de son kez bir arada olacaklardır.