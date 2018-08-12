Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Payitaht Abdülhamid yeni sezon 55. bölüm fragmanı ve Payitaht Abdülhamid 3. yeni sezon ne zaman başlayacak' soruları yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala merak ediliyor. Başrollerini başarılı oyuncular Bülent İnal ve Özlem Conker'in paylaştığı sevilen dizi, sezon finalinde büyük heyecana sahne olmuştu. Haziran ayında sezon finali yapan TRT1'in başarılı dizisi 3. yeni sezona ne zaman başlayacak? Kadrosunda birçok başarılı oyuncunun bulunduğu dizi, reytinglerde başarılı sıralamalar elde etmiş ve aynı zamanda Payitaht Abdülhamid sosyal medyada en çok konuşulan dizilerden olmuştu. Payitaht Abdülhamid yeni sezon ne zaman başlayacak? Payitaht Abdülhamid yeni sezon fragmanı (55. bölüm fragmanı) yayınlandı mı gibi merak edilenler sizlerle...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 3. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başrollerini Bülent İnal ve Özlem Conker'in paylaştığı TRT 1 ekranlarının sevilen tarih konulu dizisi Payitaht Abdülhamid 3.sezonu büyük merak konusu oldu. Son bölümünde yaşanan olaylar dizi severleri heyecanlandırmasının ardından Payitaht Abdülhamid 55.bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak soruları sorulmaya başladı.

Konuyla ilgili yapımcı şirket ise resmi bir açıklama yapmadı. Dizinin Eylül ayının sonunda başlanması ve yine aynı günde yayınlanması ön görülüyor.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 3. SEZON TANITIMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 55. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Payitaht Abdülhamid 3. yeni sezon 55. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Yayınlandığı zaman değerli okuyucularımız haberimiz içerisinden fragmana ulaşabilirler.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SEZON FİNALİ 54. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abdülhamid ve Hanedan’ın yok edilmesi için en büyük suikast tertip edilecektir. Abdülhamid ve Hanedan bu suikasttan kurtulacak mı? Kim kazanacak? Kimin sonu gelecek? Yapımcılığını ES Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Emre Konuk’un yaptığı, senaryosunu Uğur Uzunok, Ayça Mutlugil, Hale Çalap ve Hamza Akyıldız’ın kaleme aldığı Payitaht Abdülhamid’in sezon finali nefes kesti.

Osman Paşa’nın ölümüne derinden üzülen Abdülhamid, V. Murat’ın da ortadan kaybolmasında Parvus’un parmağı olduğunu tahmin eder. Onun hain oyunlarını bitirmek için sonunda aradığı çareyi bulur. Bu arada cülus töreni hazırlıkları tüm hızıyla devam etmektedir. Seniha’nın davetiyle törene Bedrifelek’in geleceğini öğrenen Bidar Saraydan temelli gitme kararı alır.

Fehim Paşa öldü diye Payitaht’ta krallığını ilan eden Luka’ya, Fehim Paşa’nın büyük bir sürprizi vardır. Yaşanan onca badireden sonra Hatice ve Kemalettin arasında artık engel kalmamıştır. Ama bu kez aralarına kendi vicdanları girecektir.

Seniha, Sabahattin’in Hanedanlığa karşı düşmanla iş birliği içinde olduğunu öğrenince yıkılır. Abdülhamid, Parvus’un planını çözmeye yaklaşmışken, Parvus hedef şaşırtır. Asıl planı başkadır ve Abdülhamid bu kez çaresizdir. Bidar yolda kendini bekleyen tehlikeden habersiz Saraydan ayrılırken, Parvus’un kurduğu tertip Abdülhamid ve tüm Yıldız Sarayı'nın sonunu hazırlar!