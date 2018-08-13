Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koca Koca Yalanlar 2. bölüm fragmanı izlemek isteyenler haberimizde buluşuyor. 13 Ağustos Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelen ve kadrosunda Evrim Alasya, Hakan Yılmaz, Tuğça Karabacak ve Pelin Öztekin gibi oyuncuları barındıran dizinin konusu üç kadının aşk, sadakat ve evlilikleri üzerinden hayatlarını sorgularken, o güne kadar farkına varmadıkları bütün gerçekler olacak. Koca Koca Yalanlar ilk bölüm izleyenler ve Koca Koca Yalanlar 2. bölüm fragmanı izlemek isteyenler haberimizde buluşuyor.

KOCA KOCA YALANLAR 2. BÖLÜM FRAGMANI

Koca Koca Yalanlar 2. yeni bölüm fragmanı, ilk bölümün ardından yayınlanacaktır. Fragman yayınlandığında haberimiz içerisinde bulabilirsiniz.

KOCA KOCA YALANLAR KONUSU

Üç çocuk annesi olan Müjgan kocası Ahmet ile birlikte sakin ve düzenli bir hayat yaşamaktadır. Mali müşavir olan Ahmet sabah sekiz, akşam beş çalışan iyi bir aile babasıdır. 17 yıl aynı yastığa baş koyan Müjgan ile Ahmet'in evliliği, Ahmet'in genç ve güzel bir kız olan Sude ile karşılaşmasıyla çatırdamaya başlar.

Müjgan başlangıçta kocasının kendisini aldattığına ihtimal vermez. Ancak kocasının da her geçen gün değiştiği gözünden kaçmamaktadır. Sude genç, güzel, hırslı ve zengin bir koca üzerinden istediği yaşama kavuşmak isteyen bir kadındır. Müjgan, yakın arkadaşları Nilgün ve Canan'ın desteğini alarak çetin bir mücadeleye girer. Üç kadın aşk, sadakat ve evlilikleri üzerinden hayatlarını sorgularken, o güne kadar farkına varmadıkları bütün gerçeklerle yüzleşirler.