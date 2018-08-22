Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü sanatçı Şevval Sam, Türk müziğinin en büyük seslerinden Müzeyyen Senar’ın hayatından önemli kesitler ve şarkıların yer aldığı “Müzeyyen” isimli tek kişilik müzikal gösteri ile Bodrumluların karşısına çıktı. 84 yıllık sanat hayatına pek çok unutulmaz eser sığdıran değerli sanatçı Müzeyyen Senar’ın hayatından önemli kesitlerin müzikle harmanlandığı “Müzeyyen” isimli tek kişilik müzikal gösteri, 100’üncü doğum yılında Bodrum Antik Tiyatro’da ünlü sanatçı Şevval Sam tarafından sahneye taşındı.

Müzikal gösterinin ardında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şevval Sam Bodrum’da konser verdiği için çok memnun olduğunu söyleyerek “Bodrum’da konser vermem çok özel bir durum çünkü Müzeyyen Senar son günlerini burada geçirdi. Burası ve harbiye açık havadaki konserimiz çok güzeldi. Müzeyyen Senar 70’ici yılını Harbiyede kutladı. Burada onun 100’üncü yaşını kutladığımız için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Bu konu vicdanlarda aklanacak

“Yasak Elma” dizisinde Talat Bulut ile beraber aynı dizide başrol oynayan Şevval Sam, Talat Bulut'un kendisi hakkında çıkan iddiaların ardından tekrar dizide oynayacak olması ile ilgili “Maalesef” diyerek şu sözlere yer verdi. “Biz işimizin bir şekilde başındayız. Bu işin başlamasını bekleyen kocaman bir ekip var. Bu proje tek bir kişinin değil. Tabii ki de bazı rahatsızlıklarımız var ve bunu da gerekli yerlere bildirdik. Hepimizin sözleşmesi var, sorumlu olduğumuz kocaman bir ekip var. Kafaları kurcalayan bu hikayede adını telaffuz etmek istemediğim mesele halen sonlanmış değil. Bu açıdan da gerçek anlamda vicdanlarda aklanacağı günü bekliyoruz.

Bir gazetecinin sonuçta bu sezon beraber çalışacaksınız sorusuna Şevval Sam tek kelimeyle “Maalesef” diyerek cevap verdi.