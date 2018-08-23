Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbullu Gelin yeni sezon ne zaman başlıyor? Sevilen dizi İstanbullu Gelin yeni sezon fragmanı yayınlandı. STAR TV ekranlarında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan dizide geri sayım devam ediyor. Sevilen dizi İstanbullu Gelin, 3. sezon için hazırlıklarına başladı. Kadrosunu yeni isimlerle güçlendiren dizinin yeni sezonunda izleyiciyi neler bekliyor? İstanbullu Gelin yeni sezon tanıtım fragmanı ve diziye dair tüm ayrıntılar...

İSTANBULLU GELİN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sevilen dizi İstanbullu Gelin, 3. sezonu ile izleyiciyle buluşacak. Dizilerin yavaş yavaş yeni sezon için geri dönüş sinyalleri verdikleri bu dönemde, tanıtım fragmanını yayınlayan yapımlardan birisi de İstanbullu Gelin oldu. Aslı Enver, Özcan Deniz, İpek Bilgin, Salih Bademci ve Fırat Tanış’ın başrollerini paylaştığı İstanbullu Gelin’in yeni sezon tanıtımında net tarih yer almasa da eylül ayı işaret edildi.

İSTANBULLU GELİN YENİ SEZON TANITIMI İÇİN TIKLAYIN

İSTANBULLU GELİN KADROSUNA YENİ KATILAN İSİMLER

Kaan Çakır, İstanbullu Gelin'in oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Oyuncu dizide başarılı bir işadamı olan Okan Korkmaz’ı canlandıracak. Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı dizinin yeni sezon kadrosuna daha önce de Meral Çetinkaya, Nihal Yalçın ve Ahsen Eroğlu katılmıştı.

SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Fikret uçağın korgo bölümünde bulunan uyuşturucu nedeniyle tutuklandı. Bu durum Boran Şirketler grubunun hisse kaybetmesine sebep oldu. Faruk detaylı bir araştırma ile komployu yapanı bulmaya çalıştıç Adem ise Fikret’e karşı oynamaya devam etti. Süreyya’nın kanamasının olması ise Boranlar’a bir şok daha yaşattı. Faruk, İpek’in desteği ile komployu yapanın Adem olduğunu öğrendi ve önemli bir karar vererek Adem’in karşısına bir seçimle çıktı.