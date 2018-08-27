Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin önde gelen girişimcilerinden, yoğurt markası Chobani’nin kurucusu Türk asıllı milyarder iş adamı Hamdi Ulukaya, yılbaşında New York’ta evlendiği Louise (Vongerichten) Ulukaya ile İstanbul’da düğün yaptı. Düğüne çiftin aileleriyle yakın dostları katıldı. Fransız asıllı ABD vatandaşı olan Louise Hanım, ihtiyaç sahibi öğrencilere ve mültecilere yardım eden Food Dreams Vakfının kurucusu. Çift, daha önce ABD’de sade bir törenle evlenmişti. Hamdi Ulukaya, düğün hediyesi vermek isteyen misafirlerinden bunun yerine Food Dreams Vakfına bağışta bulunmalarını rica etti. Toplanan bağışlar, aşçılık yapmak isteyen gençlerin Amerika’da eğitim almasını sağlayacak.