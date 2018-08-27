Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Game of Thrones’ görsel efekt süpervizörü Joe Bauer, yeni sezonunun planlanan tarihte gösterime girmeyebileceğini açıkladı.

Bauer, ekip olarak çalışmaya yeni başladıklarını ve işlerinin en erken Mayıs 2019'da biteceğini ifade ederek, “2019 Mayıs'ına kadar 8'inci sezon üzerinde çalışacağız, yani 8-9 ay sürecek. Ancak devam dizisinin çekimleri Şubat'ta başlıyor, en azından pilot bölüm böyle. Yani onlar başladığında bizim halen daha 8'inci sezonla ilgili yapacak çok fazla şeyimiz olacak” ifadelerini kullandı.

Bauer, final sezonuyla ilgili, "Bence final çok cesurca. İzlemesi çok ilginç olacak. Objektif bir şekilde baktığımda, bu dizi başka bir şekilde sona eremezdi gibi düşünüyorum; bence bitmesi gerektiği gibi bitiyor" dedi.