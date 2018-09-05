Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Moda tasarımcısı Barbaros Şansal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gittiği restoranda, Milliyetçi Demokrasi Partisi Genel Başkanı Buray Büsküvütçü ile karşılaştı. Büsküvütçü'nün "Sosyal medyadan küfrettiğin KKTC'de ne işin var?" dediği Şansal, tepki vermedi.

KKTC'DAN SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle, geçen yıl, KKTC'den sınır dışı edilip, Türkiye'ye gönderilen ve hakkında yargı süreci başlatılan moda tasarımcısı Barbaros Şansal hakkındaki 'sınır dışı' kararı yeni hükümet tarafından kaldırılmıştı. KKTC'de bulunan Şansal, gittiği restoranda MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü ve parti üyeleriyle karşılaştı. Büsküvütçü, Şansal'a "Güneye gidip, bize 'İşgalci' diyorsun, bize sövüyorsun; utanmadan buraya geliyorsun. Sosyal medyadan küfrettiğin KKTC'de ne işin var?" dedi. Şansal ise Büsküvütçü'yü dinleyerek, tepki vermedi. Bu anlar, restorandaki müşteri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

'Türk milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama' suçundan 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Barbaros Şansal'ın cezası onanmıştı.