Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD basınındaki haberlere göre asıl adı Malcolm James McCormick olan 26 yaşındaki rapçi Miller, evinde ölü bir şekilde bulundu. Genç rapçinin ölüm nedeninin aşırı dozda uyuşturucudan kaynaklandığı belirtildi.

Miller, mayıs ayında uyuşturucunun etkisi altında araba kullandığı tespit edilince gözaltına alınmıştı.

MAC MILLER KİMDİR?

Malcolm James McCormick, sahne adı ile Mac Miller, Amerikalı hip hop şarkıcısı. Pittsburgh, Pensilvanya çıkışlı sanatçı, Larry Fisherman mahlası ile prodüktör olarak da çalışmalar yapmaktadır.