Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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BİZİM HİKAYE 39. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Bizim Hikaye 39 bölüm fragmanı, 38. bölümün ardından yayınlanacak.

BİZİM HİKAYE 39. BÖLÜM FRAGMANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BİZİM HİKAYE 38. BÖLÜM ÖZETİ

Özetle dışarda her şey yolundadır. Filiz’in içerde yoldaşlık ettiği Çiçek’le birlikte tahliye edileceği günü beklemekten başka düşünmesi gereken hiçbir şey yoktur. Derken Filiz’in hayatı anlatılanların koca yalandan ibaret olduğunun anlaşılmasıyla tepetaklak olur. Filiz şans eseri hapisten kurtulduğunda, kötü günlerin artık geride kaldığına emindir. Bu naif düşünce onun eski hayatına dair son masum anı olarak hatıra defterindeki yerini alır ve Filiz için gerçek hayat mücadelesi asıl şimdi başlar.

Minibollar için bu kez tehlike en beklenmedik yerden, bizzat kendilerinden gelir. Ait olmadıkları bir dünyanın büyüsüne kapılan Minibolları zapt etmek Filiz için hiç kolay olmayacaktır. Onları geri kazanmak isteyen Filiz çok daha yırtıcı ve mücadeleci olmak zorundadır. Filiz, Minibolların savrulduğu hayatı toparlamaya çalışırken Rahmet ve Hikmet’in de gizlice batağa saplanmakta olduğundan henüz habersizdir. Şimdi Filiz’in dağılmaya değil, kardeşleri için dimdik ayakta durmaya ihtiyacı vardır. Ve tabi aşkı da, aşık olduğu adamla birlikte türlü acımasız sınavdan geçecek, sonunda kazananın kim olacağı ise aşklarının ne kadar büyük olduğuna göre belli olacaktır.

BİZİM HİKAYE SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Filiz üzerine atılan korkunç suçla nasıl baş edeceğini düşünmektedir. Cemil de Filiz’in bu durumunu kullanarak ondan intikam almanın peşindedir. Fakat annesinin baskısıyla durum tersine dönmek üzeredir.

Melek’in evden uzaklaşmak istediğini anlayan Fikri, onu mutlu etmek için maceralarına devam etmeyi teklif eder. Melek‘le birlikte çok eğlenirler. Ancak Melek, sonunda, durumuyla yüzleşip şok edici bir hamle yapar. Melek’in her koşulda yanında olmak isteyen Fikri, ona farklı bir teklifte bulunacaktır.

Mahalleden taşınmak üzere olan Şeyma geride bıraktıklarından dolayı çok üzgündür. Rahmet’in gelemeyeceğini öğrenen Müjde ise Rahmet’e çok kırılır. Müjde’nin gönlünü almak isteyen Rahmet ve Ayşe’ye sürpriz yapmak isteyen Fiko kafa kafaya verirler.

Ömer hapisten kurtulmanın yolunu bulmuştur. Zeynep’i alıp gitmek ister. Bu durum tüm aileyi ve Tülay’ı derinden etkilese de Zeynep’in gidişini kabullenmek zorundadırlar.

Barış ise Filiz’i temize çıkarmak için babasından yardım ister. Barış’la arasındaki buzları eritmeye çalışıyormuş gibi görünen ve bunun için bir aile yemeği tertip eden Servet ise bir şeyler peşindedir. Barış Filiz’i bu korkunç komplodan kurtarabilecek midir?