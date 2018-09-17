Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reytinglere doymayan dizi Çukur, yeni sezonu heyecan dolu bir bölümle açtı. Diziden ayrılan ve diziye yeni dahil olan bir çok isim oldu. Çukur'un sezon finalinde katliam yaşanmıştı. Çukur'un sıkı takipçileri bu akşam ekran başına kilitlendi. Çukur'un yeni sezonunda yaşananları merakla izledi. Çukur'un yeni sezonunda Koçovalıların yeni bir düşmanı ortaya çıktı. Çukur'da taş üstünde taş bırakmadı. Koçovalıların yeni düşmanının kim olduğunu öğrenmek için sayfamızda yer alan linkten Çukur 34. bölüm tek part,sansürsüz izleyebilirsiniz.Sevenleri Çukur'un 34.bölümünü izlediği gibi 35.yeni bölüm fragmanını araştırmaya koyuldu. İşte Çukur yeni ve son bölüm izle

ÇUKUR 34.BÖLÜM TEK PART İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇUKUR YENİ SEZON İLK BÖLÜM

Çukur’da bir dönem kapanmıştır. İdris Koçovalı’nın “Çukur’u İstanbul’da sanırlar ama bilmezler İstanbul Çukur’dadır” sözleri mahallenin darmaduman olmuş sokaklarında yankılansa da o günlerden eser yoktur. Beklenmedik bir saldırıyla güç kaybeden ve dağılan Koçovalılar’ın ne durumda olduğu büyük bir merakla beklenirken, Çeto (Erkan Avcı) ve Mahsun’un (Berkay Ateş) liderleri olduğu Karakuzular Çetesi, Çukur’da yeni bir dönem başlatacak. Sezon finalinde kim olduklarını görmediğimiz ve taş üstünde taş bırakmayan Karakuzular Çetesi ile Koçovalılar’ın yüzleşmesi heyecanla beklenecek. Bu savaşta en büyük Koçovalı olan Cumali’nin yer alıp almayacağı da belli olurken, Çukur’dan, ailesinden ve Sena’dan tamamen uzağa düşen Yamaç’ın nasıl toparlanacağı ve Çukur’u tekrar ele geçirmek için savaşıp savaşmayacağı cevap bulacak. Saadet’ini ve tüm umudunu yitiren Vartolu’nun hamleleri de merak uyandıracak. Yeni sezonda Çukur’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

ÇUKUR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Geniş bir izleyici kitlesinin gönüllerinde taht kuran dizi Çukur dizisindeki Çukur semti, İstanbul'da sadece bir yerde değil birkaç yerde bulunuyor. Ancak en çok bilineni, Taksim Tarlabaşı'nın hemen aşağısında bulunan bir mahalledir. Fakat Çukur dizisinin çekimleri bahsedilen mahallede gerçekleşmiyor. Ağırlıklı olarak Çukur dizisinin çekimleri; Balat, Rumeli Kavağı ve Zekeriyaköy taraflarında yapılıyor.

ÇUKUR'A YENİ TRANSFER

Show TV'de 2. sezonuyla ekranlara gelecek olan Çukur'a bir ünlü oyuncu daha katılıyor. Sinehaber'in haberine göre, ünlü oyuncu Nebahat Çehre ilerleyen bölümlerde Çukur dizisinde rol almaya başlayacak.Nebahat Çehre, İdris Koçovalı'nın unutamadığı aşkı Meliha karakterini canlandıracak. Son olarak Yuvamdaki Düşman dizisinde rol alan Çehre, Meliha'nın ortaya çıkmasıyla Çukur'da dengeleri değiştirecek.

ÇUKUR 33. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Çukur’da büyük sezon finalinde fırtına son kez koptu ve Çukur, Koçovalı ile Vartolu tarafının tam ortasında kaldı. Oğlu Selim’in ihanetiyle hayatının en büyük yıkımını yaşayan İdris Koçovalı, bu mücadelede mağlubiyetini ilan ederek Çukur’u Vartolu’ya bıraktı. Yamaç, savaşmaya devam ederken Akşın ve Celasun’un düğünü Koçovalılar için bir nefes oldu. Çukur finalinde tansiyon yüksekti.

ÇUKUR'UN KONUSU

İstanbul'un suçla özdeşleşmiş mahallesi Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Suçla bu kadar içli dışlı olsa da ailenin kendine göre kuralları vardır. Bu kurallardan bir tanesi de uyuşturucu yasağıdır. Çukur'da uyuşturucu üretilmez, kullanılmaz, satılmaz. Fakat oyuna yeni dahil olan bir grup bu yasağı delmeye kararlıdır. Önce Koçovalılarla anlaşma yoluna giderler, olmayınca ise var güçleriyle mahalleye ve aileye saldırırlar. Tam aileyi diz çöktürdüklerini düşündükleri sırada öngöremedikleri bir gelişme olur. Kartlar yeniden dağıtılacaktır.

Yamaç kendini sadece kendi istediği gibi yaşamaya odaklamış, yarını düşünmeyen genç bir adamdır. Bir gece kendisi kadar, yaralı, tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadınla tanışır. Kadının adı Sena’dır. Kısa sürede birbirlerine aşık olurlar ve evlenirler. Yamaç’ın Sena'ya söylediği gibi "ölene kadar mutlu" yaşayacaklarını düşünen genç sevgililerin arasına Yamaç’ın geçmişte bıraktığını düşündüğü ailesi girer. Sena, Yamaç’ın peşinden bu ailenin içine girerken ikisi de hayatlarında bir daha hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını bilmemektedir.

ÇUKUR'UN OYUNCULARI

Kanal: Show TV

Yapım:Ay Yapım

Yapımcı:Kerem Çatay,Pelin Diştaş

Senaryo:Gökhan Horzum

Yönetmen:Sinan Öztürk

Müzik:Toygar Işıklı

Oyuncular

Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Ercan Kesal. Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın, Kubilay Aka

BERKAY ATEŞ ÇUKUR DİZİSİNİN KADROSUNDA

Çukur'un 11 Haziran Pazaretsi yayınlanan sezon finalinde adeta katliam yaşanmış,Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli) Vartolu (Erkan Kolçak Köstendil), Aliço (Rıza Kocaoğlu) ve Sena Koçovalı'nın (Dilan Çiçek Deniz) dışındaki neredeyse bütün karakterler diziye veda etmişti.

Dizinin yeni sezonunda rol alacak isim Berkay Ateş olduğu öne sürüldü. 31 yaşındaki Berkay Ateş son olarak Anne dizisinde Cengiz karakterine hayat vermişti.

BERKAY ATEŞ KİMDİR?

Berkay Ateş, 1987 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümünde tamamlamıştır. Semaver Kumpanya’da oyunculuk eğitimi alan Berkay Ateş, ilk olarak Abluka sinema filmi ile kariyerine adımını atmıştır. 2016 yılında İstanbul Sokakları dizisinin kadrosunda yer almıştır.

Son olarak Star Tv’de Anne dizisinde Cengiz karakterini canlandırmıştır.