Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur 34. bölüm izle, Çukur yeni bölüm izle gibi merak edilenler sizlerle! Show TV'nin iddialı yapımı Çukur, 17 Eylül akşamı 34. bölümü ile izleyicilere merhaba dedi. Çukur 34. bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler ekran başına kilitlendi. Peki Çukur 35. bölüm fragmanı (Çukur yeni bölüm fragmanı) yayınlandı mı merak ediliyor. Ay Yapım'ın başarılı dizisinde Cumali karakteri oldukça merak ediliyordu. Cumali karakterini kimin oynayacağı belli oldu! Çukur 34. bölüm fragmanlarını izleyenler büyük bir heyecanla bölümü bekliyordu. Bölüm sonunda ise hemen 35. bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. Çukur 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 34. bölüm izleme linki, Çukur son bölüm izleme linki gibi diziye dair merak edilenler sizlerle...

ÇUKUR 35. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Çukur 35. bölüm fragmanı, 17 Eylül'de yayınlanan 34. bölümün ardından yayınlanacaktır.

ÇUKUR 35. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Çukur dizisi yayınlanan 34. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Çeto ve Mahsun’un liderleri olduğu Karakuzular Çetesi, Çukur’da yeni bir dönem başlatacak. Cumali’nin, sezon finalinde taş üstünde taş kalmayan Çukur’u ve yıllar sonra yüzleşeceği ailesi Koçovalıları nasıl etkileyeceği de izleyiciler için heyecana neden olacak. Yıllardır hapishanede olan ve aileden kimseyle görüşmeyen Cumali, tüm dengeleri değiştirecek. Başarılı oyuncu Memili, Çukur’a katılmayı şu sözlerle özetledi: “Başladığı günden beri büyük beğeniyle izlenen, çok iyi oyuncu kadrosu ve ekibi olan bir diziye dahil olmak benim için hem çok keyifli hem de çok heyecan verici. Ay Yapım ile ‘Yaprak Dökümü’ ve ‘Şahsiyet’ten sonra birlikte çalıştığımız üçüncü proje olacak. Her zaman çalışmaktan keyif aldığım bir yapım şirketi ve tekrar yollarımızın kesişmesi, böyle bir projede bir arada olmak benim için hem keyif hem de gurur verici.”

ÇUKUR 34. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çeto ve Mahsun’un liderleri olduğu Karakuzular Çetesi, Çukur’da yeni bir dönem başlatacak.

Çukur’da bir dönem kapanmıştır. İdris Koçovalı’nın “Çukur’u İstanbul’da sanırlar ama bilmezler İstanbul Çukur’dadır” sözleri mahallenin darmaduman olmuş sokaklarında yankılansa da o günlerden eser yoktur. Beklenmedik bir saldırıyla güç kaybeden ve dağılan Koçovalılar’ın ne durumda olduğu büyük bir merakla beklenirken, Çeto (Erkan Avcı) ve Mahsun’un (Berkay Ateş) liderleri olduğu Karakuzular Çetesi, Çukur’da yeni bir dönem başlatacak.

Cumali Koçovalı’nın ortaya çıktığı nefes kesen tanıtım heyecana neden oldu. Bitik haldeki Yamaç’ın karşısına çıkan Kemal onu geri döndürmeye çalışırken, Yamaç’ın vereceği karar merakla bekleniyor. Yıllardır hapishanede olan ve ailesiyle görüşmeyen Cumali’nin “Adamlar dışarıda benim ailemi katletmişler!” sözleri tüm dengelerin değişeceğinin sinyallerini veriyor. Karakuzuların Yamaç’a vurduğu sahnede ise gerilim tavan yapıyor.

Sezon finalinde kim olduklarını görmediğimiz ve taş üstünde taş bırakmayan Karakuzular Çetesi ile Koçovalılar’ın yüzleşmesi heyecanla beklenecek. Bu savaşta en büyük Koçovalı olan Cumali’nin yer alıp almayacağı da belli olurken, Çukur’dan, ailesinden ve Sena’dan tamamen uzağa düşen Yamaç’ın nasıl toparlanacağı ve Çukur’u tekrar ele geçirmek için savaşıp savaşmayacağı cevap bulacak. Saadet’ini ve tüm umudunu yitiren Vartolu’nun hamleleri de merak uyandıracak. Yeni sezonda Çukur’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Çukur’da bir dönem kapanmıştır. İdris Koçovalı’nın “Çukur’u İstanbul’da sanırlar ama bilmezler İstanbul Çukur’dadır” sözleri mahallenin darmaduman olmuş sokaklarında yankılansa da o günlerden eser yoktur. Beklenmedik bir saldırıyla güç kaybeden ve dağılan Koçovalılar’ın ne durumda olduğu büyük bir merakla beklenirken, Çeto (Erkan Avcı) ve Mahsun’un (Berkay Ateş) liderleri olduğu Karakuzular Çetesi, Çukur’da yeni bir dönem başlatacak. Sezon finalinde kim olduklarını görmediğimiz ve taş üstünde taş bırakmayan Karakuzular Çetesi ile Koçovalılar’ın yüzleşmesi heyecanla beklenecek.

Bu savaşta en büyük Koçovalı olan Cumali’nin yer alıp almayacağı da belli olurken, Çukur’dan, ailesinden ve Sena’dan tamamen uzağa düşen Yamaç’ın nasıl toparlanacağı ve Çukur’u tekrar ele geçirmek için savaşıp savaşmayacağı cevap bulacak. Saadet’ini ve tüm umudunu yitiren Vartolu’nun hamleleri de merak uyandıracak. Yeni sezonda Çukur’da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.