Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ufak Tefek Cinayetler 33. bölüm izle, Ufak Tefek Cinayetler yeni sezon ilk bölüm izle, Ufak Tefek Cinayetler 34. bölüm fragmanı, Ufak Tefek Cinayetler yeni oyuncular, Ufak Tefek Cinayetler canlı izle gibi merak edilenler haberimizde! Ufak Tefek Cinayetler dizisi yeni sezona 18 Eylül akşamı merhaba diyor. Ufak Tefek Cinayetler konusu ve oyuncuları ile geçen sene reyting rekorları kırmıştı. İzleyicileri bu sezon neler bekliyor? Ufak Tefek Cinayetler yeni oyuncular ile hızlı bir başlangıç yapmak istiyor. Sezon finalinde işlenen cinayet ile ilgili neler olacak? Partide olanlar ile ilgili soruşturma sonucunda neler ortaya çıkacak? Başrollerinde Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Mert Fırat, Selim Bayraktar, Ferit Aktuğ Tülin Özen gibi güçlü isimlerin yer aldığı Ufak Tefek Cinayetler 2. sezon ilk bölümünde neler olacak?

UFAK TEFEK CİNAYETLER 2. SEZON 33. BÖLÜM İZLE

Ufak Tefek Cinayetler, 18 Eylül akşamı saat 20.00'de ikinci sezon ilk bölümü ile izleyicilerle buluşuyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 33. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

UFAK TEFEK CİNAYETLER KERİM KİMDİR? KERİM ADİL SAĞLAM KİMDİR?

Ufak Tefek Cinayetler dizisine El Turco lakaplı Kerim Adil Sağlam karakteri ile dahil olan Osman Sonant, diziyi izleyen birçok vatandaşın araştırdığı isim oldu. Dizide hem cezbedici hem de tehlikeli bir rolü canlandıracak olan Osman Sonant, Sarmaşık'taki düzeni alt üst edecek. Peki, Kerim Adil Sağlam'ı canlandıracak olan Osman Sonant Kimdir? İşte, merak edilen isim hakkında bazı bilgiler

KERİM ADİL SAĞLAM'I CANLANDIRAN OSMAN SONANT KİMDİR?

Leyla ile Mecnun, Beş Kardeş ve Fi gibi projeleriyle tanınan Osman Sonant, 1979 yılında dünyaya geldi.

1997 yılında Bahçelievler Belediye Tiyatrosu'nda Yılmaz Gruda'dan aldığı oyunculuk eğitimi ile oyunculuğa ilk adımını attı. 1998'de Ferhan Şensoy'un yönetimindeki Ortaoyuncular Nöbetçi Tiyatro'da çalışmalarını devam ettirdi ve 1999'da girdiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları bölümünde oyunculuk lisans eğitimini tamamladı. Birçok dizi, sinema ve reklam filmlerinde yer alan oyuncu, 2009 yılında, Yeşim Ustaoğlu'nun Altın İstiridye ödüllü Pandora'nın kutusu adlı filmindeki Mehmet rolü ile 16. Altın Koza Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

Leyla ile Mecnun dizisinde Yavuz karakterini canlandırdı.

Şubat 2015'te başlayan ve Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı Beş Kardeş dizisindeki kardeşlerden dördüncüsü olan Orhan rolünü canlandırdı.Fi dizisinde canlandırdığı büyük bir işadamı olan Sadık Murat Kolhan karakteriyle uzun süre adından söz ettirdi.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 33. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Merve, Pelin, Oya ve Arzu… Mahşerin dört atlısı tekrar bir arada. Yine alabildiğine zarif, göz alıcı ve bir o kadar da tehlikeliler. Çünkü ufak tefek cinayetler ve daha büyükleri tam da böyle işlenir. En karanlık işlerin icabına en ışıltılı yerlerde, herkesin gözü önünde bakılır.

Edip cinayetinden sonra görülecek çok fazla hesap, verilecek çok fazla savaş var. Başkomiser Kemal, cinayeti bir an önce aydınlatmaya kararlı. Nihayet Sarmaşık’ın ağır topları sorguya çekiliyor ve Kemal sonuca varıyor!

Diğer yandan, Kerim Adil Sağlam, bütün karanlığıyla Sarmaşık'a çöküyor. Birden güneşli dünyalarını kara bulutlar sarıyor.

Bundan sonrası, daha kanlı, daha sert fakat çok daha etkileyici olacak, belli. Aşk kokusu, suç rüzgarına karışıp, dolaşıyor Sarmaşık'ta...