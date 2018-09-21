Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbullu Gelin canlı izle, İstanbullu Gelin yeni sezon izle, İstanbullu Gelin 54. son bölüm izle, İstanbullu Gelin 3. sezon izle gibi dizinin 21 Eylül akşamı yayınlanacak olan bölümüne ilişkin detaylar haberimizde. Star TV'nin iddialı yapımı İstanbullu Gelin, yeni sezonda da iddiasına devam edecek gibi görünüyor. Gerçek hayattan alınan konusu ve dev oyuncu kadrosu ile birçok alanda sezonun öncülerinden olacak gibi görünen İstanbullu Gelin, 21 Eylül akşamı 3. sezon 1. bölümü olan 54. bölüm ile ekranlara geliyor. Peki İstanbullu Gelin yeni sezonda neler olacak? İstanbullu Gelin 54. bölüm canlı izle, İstanbullu Gelin yeni sezon izle, İstanbullu Gelin full izle, İstanbullu Gelin 21 Eylül bölümü izle gibi dizinin yeni sezon ilk bölümüne dair merak edilen ve araştırılan her şey haberimizde...

İSTANBULLU GELİN 3. SEZON 1. BÖLÜM (54. BÖLÜM) CANLI İZLE

İSTANBULLU GELİN 3. SEZON 1. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBULLU GELİN 54. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Boranlar’da sular durulmuyor!

Çöküş içinde olan Boranlar’da sular durulmuyor. Faruk, aileyi bir arada tutma mücadelesi verirken, Süreyya hem Faruk’a hem kızına hem de tüm sevdiklerine yetebilmek için güçlü durmaya çalışmaktadır. Adem, Dilara’ya ulaşamamanın öfkesini çıkartacak yer ararken, Fikret vicdan muhasebesiyle git gide karanlığa çekilmektedir. Akif’ten gelen sürpriz bir haber tüm aileyi harekete geçirir. Boranlar yeni bir dönemin başladığının farkında olmadan umuda tutunmaktadır, Esma hariç… Esma için geçmişten gelen bu sürpriz büyük bir yüzleşmeyi beraberinde getirmektedir…

İSTANBULLU GELİN SEZON FİNALİNDE (53. BÖLÜM) NELER OLMUŞTU?

Fikret uçağın korgo bölümünde bulunan uyuşturucu nedeniyle tutuklanır. Bu durum Boran Şirketler grubunun hisse kaybetmesine sebep olmaktadır. Faruk detaylı bir araştırma ile komployu yapanı bulmaya çalışmaktadır. Adem ise Fikret’e karşı oynamaya devam etmektedir. Süreyya’nın kanamasının olması ise Boranlar’a bir şok daha yaşatacaktır. Faruk, İpek’in desteği ile komployu yapanın Adem olduğunu öğrenir ve önemli bir karar vererek Adem’in karşısına bir seçimle çıkar.

İSTANBULLU GELİN 54. BÖLÜM FRAGMANLARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBULLU GELİN YENİ SEZON OYUNCULARI

YAZ-AHSEN EROĞLU KİMDİR?

Ahsen Eroğlu, 26 Mayıs 1993 tarihinde Tekirdağ Çorlu ilçesinde dünyaya gelmiştir. Spora son derece meraklı olan ve bu anlamda küçük yaşlarından itibaren spor eğitimleri alan Eroğlu, zaman içerisinde ailesinin de yönlendirmesi ile birlikte okul yıllarında tiyatro anlamında aktif bir şekilde kendisini geliştirme yoluna gitmiştir.

Başarılar ile devam eğitim hayatında lise yıllarının noktalanması ile birlikte Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’nu kazanmıştır ve buradan başarılı bir şekilde mezun olduktan sonra kendisini çok daha fazla oyunculuk üzerine yönlendirme yoluna gitmiştir. Genç isim, güzelliği ile de kısa bir zaman dilimi içerisinde ön plana çıkmıştır.

Ahsen Eroğlu, üniversiteyi tamamladıktan sonra zaman içerisinde oyunculuk eğitimleri almış ve kendi çabaları ile birlikte sektörde kendisini gösterme yoluna girmiştir. Kısa zaman içerisinde farkıyla öne çıkan Ahsen Eroğlu, profesyonel anlamda ki kariyerine ilk olarak reklam filmlerinde oynayarak başlamıştır ve halkın aklında kalan bir isim olma başarısını göstermiştir.

Kariyerine reklamlar ile başlayan Ahsen Eroğlu, zaman içerisinde dizi yapımcıları tarafından da keşfedilmiştir. İlk olarak profesyonel televizyon kariyerine Bir Modern Habil Kabil Hikayesi dizisi kadrosunda ve orta metrajlı bir proje ile start vermiştir.

İlk dizi projesinin ardından güzelliği ve oyunculuk yetenekleri ile çok ciddi anlamda farkıyla öne çıkan Eroğlu, sonrasında ise 2015 yılında Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisi kadrosuna dahil olarak bir anda çok büyük bir sıçrama yapmıştır.

2016 yılında başlayan ve kısa zaman içerisinde izlenme rekorları kıran Anne dizisi kadrosuna davet edilen Ahsen Eroğlu, bu dizide Duru karakterine hayat vererek izleyici karşısına çıkmış ve çok ciddi anlamda farkıyla öne çıkmıştır.

Genç ve güzel oyuncu Ahsen Eroğlu, Kanal D ekranında yayınlanan ve bir baba ile kızlarının hikayesinin anlatıldığı "Kızlarım İçin" adlı dizide Suna rolünü canlandırmıştır.

ÜLFET- MERAL ÇETİNKAYA KİMDİR?

Meral Çetinkaya, 5 Mart 1945 tarihinde Bursa'da doğmuştur. Dostlar Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları gibi topluluklarda görev yaptı. 1989-2002 yılları arasında Bizimkiler dizisinde Ayla hanım rolü ile tanındı. Meral Çetinkaya, Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği üyesidir.

Meral Çetinkaya oyuncu Yavuzer Çetinkaya ile evlendi. Eşi Kalp krizi nedeniyle 1992'de 44 yaşındayken öldü.

Meral Çetinkaya, uzun süre Bizimkiler isimli dizide Ayla karakterini canlandırdı. 2000’de Vizontele isimli filmde Felek karakterini canlandırdı. Film, devletin yollamasıyla hayatlarında ilk kez televizyon gören bir köyün yaşadıklarını anlatıyor. Filmin başrollerinde ise Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Altan Erkekli, Cezmi Baskın, Erdal Tosun, Şafak Sezer, Tolga Çevik gibi başarılı oyuncular yer aldı. Daha sonra ise Gülbeyaz isimli dizide Beyaz Nine karakterini canlandırdı. Dizi, uzun yıllardır kavgalı olan Dursunoğulları ile Demiroğulları’nın amansız ve komik tartışmalarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Nejat İşler, Şevval Sam, Meral Çetinkaya ve Kamran Usluer yer aldı.

2006’da ise Binbir Gece isimli dizide Peride karakterini canlandırdı. Dizi, çocuğunun hayatını kurtarmak için kendini feda eden bir annenin daha sonra yaşadığı büyük bir aşkı anlatıyor. Dizinin başrollerini ise Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Tardu Flordun ve Ceyda Düvenci yer aldı. 2010’da ise Öyle Bir Geçer Zaman ki isimli dizide Hasene karakterini canlandırdı. Dizi, eşi tarafından çocukları ve kayınvalidesi ile birlikte sokağa atılan Cemile isimli bir kadının yaşadığı dramı ve dönem koşullarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Ayça Bingöl, Erkan Petekkaya, Merak Çetinkaya, Yıldız Çağrı Atiksoy, Farah Zeynep Abdullah, Aras Bulut İynemli ve Emir Berke Zincidi yer aldı.

2014’te ise Urfalıyam Ezelden isimli dizide Zekiye Nine karakterini canlandırdı. Dizi, kan davasını önlemek için Urfa’dan İstanbul’a göç eden bir ailenin yaşadıklarını anlatıyor. Dizinin başrollerinde ise Settar Tanrıöğen, Bülent İnal, Dolunay Soysert, Meral Çetinkaya, Menderes Samancılar, Öykü Gürman ve Güven Murat Akpınar yer aldı.