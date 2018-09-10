Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ada yavrusu hangisinin bir türüdür? sorusunun cevabı haberimizde.Tüm Milyoner severler nefeslerini tuttu. Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor! Ekran başındaki izleyiciler soruların doğru cevaplarının ne olduğunu merak içinde araştırıyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programı Ada yavrusu hangisinin bir türüdür? sorunun cevabını haberimizden bulabilirsiniz... Ada yavrusu hangisinin bir türüdür? sorusu. İşte cevabı...

Ada yavrusu hangisinin bir türüdür?

Soru : Ada yavrusu hangisinin bir türüdür?

A- tekne

B- balık

C- zeytin

D- eşek

Sorusunun cevabı: tekne

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her hâlükârda sizin oluyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL. Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır olanlar bu yarışmada boy gösterecekler.