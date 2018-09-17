Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz dizisi 51. bölüm izle, Söz yeni bölüm, Söz dizisi 52. bölüm izle... Söz dizisi sezon finalinin ardından 51. bölümle heyecana ve aksiyona kaldığı yerden devam ediyor. Oldukça geniş bir izleyici kitlesine sahip Star TV'nin sevilen dizisi Söz 51. bölüm yayınlandı. Peki 51 bölüm Söz dizisinde neler yaşandı, yeni fragman çıktı mı, Söz 52. bölüm ne zaman... Hayranlarının heyecanla yeni sezonu beklediği dizi kaldığı yerden devam ediyor....İşte Söz dizisinin 51. bölümü, Söz 51. bölümde neler yaşandı, Söz yeni fragman, Söz 52 . bölüm fragmanı, Söz 52 bölümde neler olacak, Söz 52 bölüm izle... İşte merak ettiğiniz tüm detaylar...

Söz dizisi yeni bölümde neler yaşandı

Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Mehmet Özgür, Nihat Altınkaya, Meriç Aral’ın oynadığı Söz dizisi yeni sezonu yine aksiyon dolu... Söz yeni bölüm 2. fragmanında başka bir kimlikle hayatına devam eden Yavuz'un yaşadığı acılar hala dinmediği görülüyor. Annesini, nişanlısını ve en son olarak eşi Bahar’ı kaybettiğini söyleyen Yavuz, babasının da ölmesi sonrasında arkadaşlarına kavuşuyor. İşte Söz dizisi yeni sezon 51. yeni bölüm...

Söz 51. bölüm HD full izle

Söz 51. bölüm neler oldu?

Başka bir kimlikle hayatına devam eden Yavuz'un yaşadığı acılar hala dinmemiştir. Üniformasından ve Tim'den uzak olmanın zorluğu bir yana, yalnız hayatında ona eşlik eden şey kabusları ve kaybettiklerinin acısıdır. Ama unutmak bir kenara dursun, bu acılar daha da büyükleriyle sınanacaktır!

Son yıllarda ülkemizin yaşadığı terör saldırılarına bir yenisini daha eklemek isteyen Kasap lakaplı Dragan Ratkoviç, İstanbul'da art arda eylemler düzenlemek için harekete geçer. Canlı bombalarla bütün ülkeyi tehdit eden Dragan'ın yetkililerden tek bir isteği vardır. Yavuz Karasu!

Söz dizisi 52. bölüm fragmanı izle