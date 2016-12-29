Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, hastaneye yatırıldı. İnfeksiyon hastalığı teşhisi konulan Kahraman'ın yarın ameliyat olacağı belirtildi.

TBMM'den yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın İsmail Kahraman, yapılan tıbbi değerlendirmeleri sonucunda infeksiyon hastalığı teşhisi konularak, ileri tetkik ve tedavisine devam edilmek üzere 29.12.2016 tarihinde hastaneye yatırılmıştır" denildi.



Uslu: Yarın sabah ameliyata girecek

TBMM İdare Amiri AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Kahraman'ın akşam saatlerinde hastaneye yatırıldığını belirterek, "İnşallah yarın sabah ameliyata girecek. Hepinizden dua bekliyoruz. Allah şifa versin" diye konuştu.