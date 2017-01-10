Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM'de 18 maddelik Anayasa değişikliği için görüşmeler başladı. Anayasa değişiklik teklifinin geneli üzerinde yapılan görüşmelerde partiler tek tek söz aldı. Ardından başkanlık sistemine ilişkin Anayasa değişiklik paketinin maddelerine geçilmesi için oylama yapıldı. Oylamaya 480 milletvekili katıldı.

338 EVET, 134 HAYIR OYU KULLANILDI

338 milletvekili evet oyu kullanırken, 134 milletvekili hayır oyu kullandı. Evet oyu, gerekli olan salt çoğunluğun hayli üstünde olsa da maddeler için gerekli olan 330'a çok yakın..

"338 EVET OYU BAŞLANGIÇ İÇİN NORMAL"

Al Jazeera'ya açıklama yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli "338 evet oyu başlangıç için normal. Meclis maddelere geçilmesini kabul etmiş oldu. Bakalım önümüzü göreceğiz" dedi.